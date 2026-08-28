今日新聞8分鐘｜輕鐵4老疑爭位爆粗混戰｜葵涌7旬婦捱垃圾車撞斃

獅子山隧道貨車突駛埋牆 車頂橫掃燈箱 碎片散落一地

今日（28日）早上8時許，獅子山隧道管道內慢線，一輛重型貨車撞毀至少10個燈箱，導致出九龍交通受阻，有網民上載事發一刻車CAM影片。片中可見，涉事貨車當時沿著慢線行駛，其間貨車突然明顯靠左、挨近管道內壁行駛，左上邊車身隨即「橫掃」撞毀至少10個燈箱。貨車見狀收慢停下，有燈箱部件跌落並掛在貨車右邊車頭，碎片散落一地。

柴灣道驚現「大窿」致兩車爆胎 司機：估唔到咁大個窿喺路中間！

今日（28日）上午7時18分，警方接報，指柴灣道落斜方向近東區醫院對開正進行修路工程，一個用作遮蓋工程窟窿的鐵板懷疑移位，導致隨後駛至的一輛的士及一輛私家車不慎「中招」，先後爆胎損毀。

黃大仙麵包舖天花石屎突剝落 擊中26歲女顧客受傷送院

今日（28日）早上7時54分，警方接報指，黃大仙雙鳳街14號一麵包舖有一幅面積約4米乘3米的假天花，連同石屎一同剝落倒塌，擊中一名26歲女顧客。傷者額頭及手臂受傷，救援人員在場為其治療，其後將她送往伊利沙伯醫院作進一步治理。

葵涌興寧路近新都會廣場 老婦捱垃圾車撞斃 車底遺紙皮手拉車

葵涌發生奪命車禍。今日（28日）早上10時10分，興寧路12號近新都會廣場對開，一輛垃圾車撞倒一名女途人。事主陷入昏迷，救援人員趕抵證實她當場不治。據知，死者姓謝（76歲），其兩名女兒事後趕抵現場，傷心痛哭；男司機則登上救護車。

屯門輕鐵4老疑爭位混戰全傷被捕 爆粗箍頸扯髮撳頭出拐杖

輕鐵車廂驚4長者「爭位」大混戰！今日（28日）上午11時許，一輛開往元朗方向的751綫輕鐵上，兩對年長男女在車廂內爆發激烈衝突。網上片段可見，雙方爆粗互罵、箍頸、撳頭、扯髮、拍打，有人更揮舞拐杖攻擊，4人扭作一團。

西藏泥石流｜尼泊爾增至538死 美日領袖慰問 慈善團體發起募捐

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日發生造成大量傷亡的泥石流，尼泊爾方面的死亡人數截至28日增至469人，另有910人失蹤，其中包括517名外國公民。日本媒體同日引述日本外務省，稱首相高市早苗昨天已向中國國家主席習近平及尼泊爾總理沙阿（Balendra Shah）致函慰問。

Save Lily｜求撤社署對Danny的保護令被拒 父母稱考慮司法覆核

「Save Lily」事件的父母在港分娩誕下幼子Danny，因一度拒交DNA樣本和疏忽照顧兒童而被捕，法庭其後為Danny頒下三年的保護令（WKJP35/2026）。Danny父母今（28日）於西九龍裁判法院少年法庭，申請撤銷保護令。案件早上經近1小時閉門聆訊，裁判官下午駁回父母的申請。

Amazon無人機送貨擺烏龍 客親睹包裹遭「精準」空投入泳池

亞馬遜公司（Amazon）8月19日宣布計劃在年底前擴大無人機送貨服務，在美國近500個城市提供相關服務。這本應標誌該項目一個重要的發展里程碑，但翌日網上便出現一段廣受關注的無人機送貨擺烏龍片段。首次使用該服務的美國女子奥斯汀（Lindsey Austen）當時收到貨件將到達的通知，剛出門口卻目睹無人機將她的包裹「精準」空投入其後院的游泳池。

孩子滯留地鐵車廂 廣州媽媽硬闖致月台幕門卡死無法開車

近日，廣州地鐵一號線體育中心站一幕驚險乘車畫面在網絡熱傳。

影片中一名女子為找回滯留車廂的孩子，強行擠進即將關閉的月台幕門，引發廣大網友關注與熱烈討論。

AI搶飯碗？ Google余名德反對：讓員工有更多時間專注核心工作

人工智能（AI）發展日新月異，從早前的簡單運算與文字對話，到現在已融入工作與生活當中，Google研究更顯示，近七成港人是AI的中級及超級用戶。部份人關注過度發展AI會衝擊就業市場，Google香港銷售及營運總經理余名德表示，在企業營運中，團隊人手有限，AI將行政工作自動化後，能讓員工騰出時間專注於最高價值的核心工作。