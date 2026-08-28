自動駕駛飛行器eVTOL試飛　黃偉綸：研為非傳統航空器定專屬法例

由數碼港、冠忠巴士集團旗下冠忠智慧出行及億航智能合作的自動駕駛電動垂直起降飛行器（eVTOL）項目，今日（28日）舉行香港首航試飛禮。財政司副司長、「發展低空經濟工作組」組長黃偉綸致辭時表示，政府正研究為非傳統航空器制定專屬法例，期望明年將相關附屬法例交予立法會審議。



由數碼港、冠忠巴士集團旗下冠忠智慧出行及億航智能合作的自動駕駛電動垂直起降飛行器（eVTOL）項目，於數碼港海濱區域「垂直起降機場X」舉行香港首航並成功試飛。（數碼港提供）

黃偉綸致辭時表示，今日首個非傳統航空器試飛，是香港低空經濟發展一個重要里程碑。（數碼港提供）

eVTOL早前入選特區政府低空經濟「監管沙盒X」首批非傳統航空器試點項目，以電力驅動、無需跑道即可垂直起降。今日試飛期間，億航旗艦機型EH216-S搭載機械人，並按預設航線進行多架次飛行，平穩完成飛行任務。

財政司副司長、「發展低空經濟工作組」組長黃偉綸致辭時表示，今日首個非傳統航空器試飛，是香港低空經濟發展一個重要里程碑。政府建基於去年3月推出低空經濟「監管沙盒」的成功經驗，緊接推出「監管沙盒X」，測試更複雜的應用場景，首批33個試點項目，今年上半年起分批進行測試，包括四個非傳統航空器項目。他指，政府亦正研究為非傳統航空器制訂專屬法例，並爭取於 2027 年完成草擬工作。

冠忠巴士集團有限公司執行董事黃焯添表示，正在香港積極推進多個自動駕駛項目，希望透過結合地面自動駕駛車隊與空中低空航路，為香港市民及旅客打造「地面接駁、空中直達」的一站式立體出行體驗，全力支持香港發展成為國際智慧出行示範城市。

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數碼港主席陳細明指，國家「十五五」規劃提出壯大低空經濟新興產業，以低空經濟引領發展更多元的數智經濟產業。數碼港積極支持成為「監管沙盒」場地夥伴，持續優化低空飛行支援設施及環境。他指，期待與特區政府及業界夥伴合作，連結數碼港超過20間專注研發無人機應用、與低空經濟相關的企業，營建更蓬勃的低空經濟研發應用及產業生態。