施政報告2025｜推進低空經濟　設進階版監管沙盒試低空載人飛行器

行政長官李家超周三（17日）在立法會宣讀任內第四份施政報告，表示會推進低空經濟生態圈建設，將制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，包括完善民航法例及規管框架，為超過150公斤重的「非傳統飛行器」制訂專用法例，及推出專用頻譜、規劃部署起降場、智能低空交通管理系統等核心等基建設施，令香港成為低空創新應用的核心樞紐。

政府將推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，保險業界亦會參考「監管沙盒」的數據，開發不同應用場景的低空經濟保險產品。政府亦會支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓。



2025年3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動。（資料圖片）

為重量超過150公斤「非傳統飛行器」制訂專用法例

李家超指，政府將推進建設具競爭力的低空經濟生態圈，令香港成為低空創新應用亞太區樞紐。

政府將會制訂「發展低空經濟規劃行動綱領」，透過制度創新與技術突破，令香港成為低空創新應用的核心樞紐。

政府完善民航法例及規管框架，為重量超過150公斤的「非傳統飛行器」制訂專用法例，為低空經濟標準化發展奠下基礎。

另外，政府亦將推展核心基建設施，年底前推出專用頻譜，提前規劃部署起降場、航路網絡、衞星定位、三維空間數據系統、智能低空交通管理系統等。

推進階版「監管沙盒X」試點

李家超指，首批「監管沙盒」試點項目已於3月公布，較成熟的應用場景將恆常化運行，並推出進階版低空經濟「監管沙盒X」試點項目，涵蓋跨境路線、低空載人飛行器等技術複雜度較高的應用場景。

保險業界已成立專責小組，並會參考政府「監管沙盒」的數據，開發不同應用場景的低空經濟保險產品。保監局會加強聯繫業界，應對相關需求。

鼓勵業界和大學舉辦更多培訓

李家超指，政府會加大鼓勵高校和企業透過現有不同資助計劃，促進相關研發和應用，並檢視相關人才發展，支持業界和大學舉辦更多低空經濟推展培訓。

投資推廣署去年舉辦首屆「香港低空經濟論壇」，吸引逾250位本地及海外業界持份者參與，政府會繼續推動舉辦旗艦活動，展示低空經濟商機以及創新、高效及安全的低空經濟生態系統。

▼9月16日 李家超展示新一份施政報告▼

