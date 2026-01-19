低空經濟｜第二屆低空峰會　陳美寶：首批監管沙盒32項目已啟動

第二屆低空峰會周一（1月19日）舉行，由大灣區低空經濟聯盟再度攜手香港大學、政府發展低空經濟工作組舉辦，顯示聯盟搭建的「政企學研投」平台正發揮積極作用。運輸及物流局局長陳美寶出席及致辭，稱去年首批「低空經濟」監管沙盒，共有38個試點項目獲選，短短9個多月，已有32個項目啟動，並已在超過50條指定航線內進行測試。



圖為2026年1月19日，由大灣區低空經濟聯盟再度攜手香港大學、政府發展低空經濟工作組舉辦的第二屆低空峰會，運輸及物流局局長陳美寶、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆等出席。（葛珮帆Facebook圖片）

「監管沙盒X」挑戰技術更高「深水區」

陳美寶表示，過去一年，政府積極推動低空經濟發展，透過舉辦及參與多項活動，以凝聚業界動能。首批沙盒項目的成功運行，堪稱香港低空經濟發展的「先行者」，政府正研究將部分技術較成熟、風險較低、且非處於人車密集區域的應用場景逐步恆常化。

她指出，政府去年11月已推出進階版「監管沙盒X」計劃，目標是挑戰技術難度更高、跨界面更廣的「深水區」應用。政府期待繼續與各方攜手並進，以安全為基石、以創新為引擎、以協作為橋樑，將香港打造成為亞太區領先的低空經濟創新樞紐。

圖為2026年1月19日，由大灣區低空經濟聯盟再度攜手香港大學、政府發展低空經濟工作組舉辦的第二屆低空峰會，運輸及物流局局長陳美寶出席。（葛珮帆Facebook圖片）

港大發佈《低空經濟藍皮書2025》

會上香港大學發佈了《低空經濟藍皮書2025》，該書共收集來自香港大學、香港城市大學、北京航空航天大學，北京理工大學、及深圳大學共60位學者的研究匯集而成，內容囊括動力系統，飛行器設計、無人機避障與自主控制、空域雷達感知，通信網絡感知，飛行管理、人工智能技術在低空經濟中的應用，低空經濟商業模式，法律法規建設等16個章節內容，為低空經濟的發展提供重要參考。

圖為2026年1月19日，由大灣區低空經濟聯盟再度攜手香港大學、政府發展低空經濟工作組舉辦的第二屆低空峰會，大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆出席。（葛珮帆Facebook圖片）

大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆表示，香港低空經濟在建築、物管、救援、巡檢、跨境物流、文旅等領域潛力巨大，結合香港在金融、法規、研發及國際銜接的傳統優勢，沙盒X計劃必將吸引更多優質項目申請。未來，香港定能充分發揮「超級聯繫人」角色，深化與灣區城市的跨境協作，成為低空經濟領域規則創新的先行者與產業融合的示範區。