低空經濟｜監管沙盒X啟動　陳美寶：明年推動跨境物流配送

低空經濟「監管沙盒X」啟動禮周一（24日）舉行，旨在進一步推動香港的低空經濟發展，並探索創新應用場景。啟動禮由運輸及物流局局長陳美寶、民航處處長廖志勇、香港生產力促進局總裁畢堅文及首席數碼總監黎少斌主禮。



2025年11月24日，低空經濟「監管沙盒X」啟動禮舉行。圖為運輸及物流局局長陳美寶在啟動禮致辭。（政府新聞處圖片）

「監管沙盒」首批29項目已落地 冀明年底前草擬行動綱領

陳美寶在啟動禮上表示，「監管沙盒X」中的 「X」代表擴展 (extended) 和增值 (extra)，是升級版的監管沙盒，旨在處理更複雜的場景，例如跨境低空無人機、可載人航空器和綜合運營平台等。明年初推動的「監管沙盒X」延展項目會向難度挑戰，包括跨境的物流配送、載人的物流配送，或在一些最先進的無人機及相關設備方面，希望能夠達到建構標準與產品認證，帶領香港成為低空經濟創新應用的樞紐。

她表示，首批「監管沙盒」共有38個項目獲選，其中29項已經落地，內容涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等多個領域及不同應用場景。當局期望繼續和業界諮詢並蒐集不同意見，在明年底前可草擬發展低空經濟規劃行動綱領，建構整個低空經濟頂層設計的基建設施：包括航線、航點，在地面上的配套設施，作為整個藍圖，給業界清晰和具前瞻性的方向。

2025年11月24日，低空經濟「監管沙盒X」啟動禮舉行。圖為運輸及物流局局長陳美寶（左二）、民航處處長廖志勇（左一）、香港生產力促進局總裁畢堅文（右二）及生產力局首席數碼總監黎少斌（右一）主持啟動儀式。（政府新聞處圖片）

數碼港飛長洲派藥花18分鐘 無人機清洗科學園「金蛋」

陳美寶指出，在首批「監管沙盒」項目中，包括成功以無人機從數碼港飛越海面，將醫療物資配送至長洲醫院，旅程僅需18分鐘，比傳統水路節省近45分鐘，效率提升6成以上。此外，是港鐵公司與內地低空經濟先鋒部門合作，利用晚上黃金兩小時，派無人機在港鐵隧道內，沿線監測和檢查設施，並同步把資料轉化為系統性的更新，使檢測工作更精準、高效，亦可以顧及員工的安全。

另有企業利用低空經濟，以無人機提供外牆清潔和檢查服務。最有趣的例子是在香港科學園俗稱「金蛋」的高錕會議中心，用無人機噴水清潔多年未清洗的「金蛋」外牆，擦亮了香港創新科技的金漆招牌。另外，本地科研團隊正利用無人機技術製造衛星導航干擾預警機系統，團隊正為這項科研申請專利。

同日向業界介紹「監管沙盒X」 第一階段即日起開放申請

陳美寶又稱，發展局、地政總署、消防處、路政署等10多個政府部門，也紛紛運用低空經濟和無人機技術，為不同公共服務提升效率，真正做到以民為本，為市民、民生帶來幸福感。

同日，發展低空經濟工作組轄下「項目促進小組」向近200位業界人士詳細介紹「監管沙盒X」的內容及參加細則。「項目促進小組」與政府委任的夥伴會積極協助推展「監管沙盒X」試點項目，第一階段的申請是為無人機交通管理系統演示，由即日起至2026年1月9日接受申請。