老翁斥房署職員查家宅兼揮刀恐嚇　官指公職人員受保護　判社服令

居於葵盛東邨的六旬翁，在房署職員突擊巡查時突然情緒激動，把職員推出門外並揮動舞菜刀，揚言：「信唔信我用呢把刀剁死你！」六旬翁早前被裁定刑事恐嚇罪成，案件（WKCC 546/2026）今（31日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官熊雪如指公職人士或要到不同人士家中，他們的安全應受保障，被告卻持刀威嚇，惟考慮被告一生循規蹈矩，亦表現悔意，認為可以給予機會，判他社會服務令100小時。



被告楊義亮（66歲，保安員）被控於2026年1月27日，在葵涌葵盛東邨盛國樓某層走廊，威脅男子李東陽會使其人身遭受損害，意圖使他受驚。

被告楊義亮被早前被裁定刑事恐嚇罪成。(陳曉欣攝)

裁判官判刑時強調公職人員須受保護，但接納被告楊義亮節圖)沒有案底，一生循規蹈矩，踏實生活，自力更生，判他社會服務令。(朱棨新攝)

事主李東陽提及當天見被告楊義亮拿菜刀揮舞時仍猶有餘悸，作供時亦一度「口窒窒」。(陳曉欣攝)

聽錯保釋條件曾一個月沒回家住

辯方求情時指，被告的兒子和僱主等為被告撰寫求情信。被告已非常後悔，望法庭輕判。此外，任職保安的被告因本案案底，已被辭退。辯方亦提及，被告在候審期間，疑因聽錯其他案件，誤以為保釋期間不准返家，因此有一個多月時間居於賓館，後來才獲告知沒有該保釋條件。

官重申公職人員安全應受保障

裁判官判刑時指，本案罪行性質嚴重，被告持刀對一個正執行職務的房署職員，做出威嚇的言行。裁判官強調，公職人士或要到不同人士家中，他們的安全應受保障。即使他們和受訪者出現矛盾，亦不應被暴力相待，或遭威脅使用暴力。裁判官指，判囚亦屬有例可循。

接納被告一生循規蹈矩踏實生活

惟裁判官指，被告現年66歲，沒有案底，一生循規蹈矩，踏實生活，自力更生。此外，被告表現悔意，亦獲家人支持。裁判官認為可以給予被告機會，遂判處他社會服務令100小時。

做戶籍調查被斥查家宅

房署職員李東陽在審訊時供稱，他於案發當天隨保安到被告的單位做戶籍調查。他在單位內，曾進兩間房視察。由於該單位是4人單位，但每間房只有1張床，李查問後知道其中一張床是被告夫婦睡的。惟李問到第2張：「邊個瞓？」被告突然情緒激動，並扯起李的衫袖，推李出門外，又斥罵李：「查家宅。」李憶述當時：「好驚。」又說：「冇啦啦咁嘅情況發生，下意識即刻掉頭就走。」

見被告持菜刀揮動

未幾，李聽到保安說被告有刀，叫李小心。李聞言回頭，驚見被告手持菜刀上下揮動，並大呼：「查咩家宅！信唔信我用呢把刀剁死你！信唔信我用呢把刀斬你！」李稱當時大驚，即時跑向電梯大堂至近牆角位置。