中年漢疑為報復情敵　製煽動網站嫁禍累對方被捕　認煽動等囚1年

中年漢疑為報復情敵，自製「願榮光歸香港」產品網站，並以情敵電話作收款號碼，再去信恐嚇多間傳媒要求刊登該網站資訊，否則燒報館，欲嫁禍情敵，結果被捕。中年漢今（24日）於西九龍法院承認被控明知而發布具煽動意圖的刊物等4罪，並稱事發後被診斷患上躁鬱症。總裁判官蘇惠德斥被告累無辜者被捕，又以縱火威脅傳媒就範，損害新聞自由，入獄是咎由自取、自食其果，判囚1年。



被告謝震斌（43歲，社會保障主任）被控於2025年4月19日與2025年7月31日期間，明知一個網頁具意圖市民不滿特區政府不滿，及煽惑他人作不守法作為。他另承認3項威脅會摧毀或損壞財產罪，指他於2025年6月7日，事主為中國日報（香港）有限公司，及星島新聞集團有限公司的員工。

被告謝震斌在西九龍法院認罪，被判囚1年。(資料圖片)

被告案發後證實患有躁鬱症

辯方求情指，被告對犯案感到非常後悔，與其性格完全不符。他一直壓抑情緒，並諱疾忌醫，案發後才被診斷患有躁鬱症，現時有定期服藥及治療，情況已大大改善。被告在社會福利署任職多年，一直熱心服務市民，有市民在求情信讚揚被告表現超卓，耐心待人，深得民心。

求情稱因私人糾紛欲向情敵報復

蘇官判刑時透露，被告未婚，父親是退休警察，母親是家庭主婦。辯方指被告並非出於政治動機犯案，僅因私人感情糾紛欲向情敵報復，意圖誣告對方涉嫌危害國家安全。

官指網站售賣產品主題有高度象徵性

蘇官指，涉案網站售賣的「願榮光歸香港」主題的產品﹐有高度象徵性和動員效果，足以激發公眾情緒。另展示的2019年示威者揮動「光時」旗幟，此口號被用作挑戰國家主權及以暴力分裂國家，有明顯煽動性。

稱收益會支援潛逃海外人士

此外，網站聲稱收益將用作支援多名被香港警方通緝、現正潛逃海外的人士，並協助他們在海外向外國政府鼓吹對香港官員及法官實施制裁，抹黑《維護國家安全條例》，推動司法管轄範圍外危害國家安全的政治活動。

雖然接獲恐嚇信的傳媒機構理應不會盲從被告的要求，鑑於涉案內容對社會秩序與國家安全構成公然挑戰，其性質及潛在危害不應輕視。

X曾因事件被捕

被告在網站上將X列為聯絡人，明顯有意圖嫁禍予X，網站亦非單純複製另一網站，有創作成份，反映被告有預謀，非一時意氣的玩笑，或無害的惡作劇，最終導致X被捕，對X及其家屬或造成沉重的精神與心理壓力。即使本案最終由警方偵破，誣告無辜人士的行為，性質與妨礙司法公正類同，情節嚴重，最終判監1年。

被告製網站並用X電話收款

案情指，案發時，被告製作了涉案售賣《願榮光歸香港》歌曲相關紀念品的網站，網站提及收益將用作支援被香港警方通緝的手足，協助他們在海外繼續參與不同活動，向外國政府要求制裁本港官員及法官等。網站列出了X的聯絡電話作收款用途。

曾發信報館要求刊網站資訊

及至去年6月9至16日，被告寄恐嚇信到涉案多間傳媒的辦公室，內附網站截圖，被告恐嚇職員要求刊登涉案網站的資訊，否則銷毀報館。各媒體各自報案。

X被捕稱與妻復合後遭被告惡作劇對待

警方憑網站截圖上顯示的收款電話號碼，追查至X將他拘捕，X否認與他有關，認為被告在X與妻子復合後，持續對他惡作劇，包括在香港討論區發文指責X搞人老婆、寄投訴信到X的公司、向廉署舉報X呃病假，以及在X的兒子出世後，郵寄紙紮公仔給X等。

被告曾發電郵稱要救黎智英

警方同年7月底拘捕被告，搜查被告與父母同住的單位及他名下另一個物業時，被告自願交出電子裝置的密碼。警方在被告的電腦發現涉案網站的登入資料，本地媒體的地址，及國安處舉報熱線的照片。此外，被告曾發送電郵給不知名人士，提及想召集勇士在黎智英被押送到法院期間救出黎，又稱：「最好熟悉槍械同識製作炸彈。」又說不惜殺警都要救黎，電郵載有X的姓名和電話號碼。其他電郵內容包括：無條件釋放黎智英、殺死李家超、制裁特首等言論。被告蓄意製作有煽動性內容的網站，目的是為X製造嚴重的麻煩和令X被捕。

案件編號：WKCC5452/2025