女子帶多人到元朗供人性侵搶劫　官稱雖非主腦但角色重要　囚10年

年輕女子與一名六旬的士司機等多人串謀，誘騙多名男女到元朗僻靜處後，然後遭已在場的數名男子毆打行劫，案中一女事主曾被迫吃草和脫光衣服自慰，她之後更被一名不相識及曾被毆打的男事主舔該下體。



年輕女子和司機經審訊後，被裁定搶劫等3罪成，他們與另一名早前認罪男子的案件(HCCC410、411/2024)，今（14日）在高等法院判刑。法官指，年輕女子雖不是主腦，但其角色重要，負責誘騙事主到涉案地點，判她監禁10年。認罪男被告和只涉一罪的司機，則分別被判囚7年和4年半。



3名被告今在高等法院被判囚4年半至10年，其中帶多名事主到元朗的女被告侯恩琪被判囚10年。(黃浩謙攝)

法官譚耀豪判刑時指女被告侯恩琪雖非主謀，但其角色重要，判她入獄10年。(朱棨新攝)

認罪被告曾出庭作供

是次判刑共涉3名被告：麥劍文（65歲，的士司機）、侯恩琪（23歲，女）和劉家裕(27歲)。麥經審訊後被裁定1項勒索罪成；侯恩琪則被裁定搶劫罪和企圖搶劫共三罪成。劉則承認搶劫、企圖搶劫和刑事恐嚇共5罪，他曾在審訊時作供。

3人涉及的案件於2020年11月發生，期間侯恩琪和多名事主見面，她並帶分多次與事主一同乘的士到元朗偏僻處。事主到埗後被多人襲擊，繼而遭搶劫或企圖搶劫；麥曾駕的士接載其中一名事主。

女被告在獄中產子稱想做好媽媽

法官譚耀豪判刑時透露被告的背景和求情，指劉家裕曾任救生員，因疫情影響收入，改為任職教游水工作，是次因判斷失誤犯案；麥劍文曾經歷兩段婚姻，育有兩名子女，但他和子女已沒有聯絡。

女被告侯恩琪，她曾因偷竊被判入更生中心。此外，未婚的她還押期間產子，現明白母親之職責任重大，想成為一名好媽媽。

女被告雖非主腦但角色重要

法官指，本案涉及犯罪集團，以相同手法搶劫無辜的事主。女被告侯恩琪負責誘騙事主到涉案地點，角色重要，但她不是案中主腦，也沒有襲擊事主，最終判她監禁10年。至於曾接載事主的麥劍文，則被判囚4年半。劉家裕也不是案中主腦，在審訊時盡力作供，判他監禁7年。

兩男早前認罪囚9年半及5年8月

此外，同案另兩男被告：陳逸衡(26歲)、梁俊華(26歲)，早前已承認搶劫、企圖搶劫和勒索等罪，去年分別被判囚9年半和5年8個月。另一名女被告張毓嬋(27歲)提供戶口以洗黑錢26萬元，她承認兩項串謀洗黑錢罪，被判囚1年10個月。

女事主X想追回報酬被帶到元朗

審訊時多名事主作供，其中女事主X供稱曾替一名叫「阿B」的人工作，但被拖欠部份報酬。至2020年11月21日晚上，她按「阿B」指示到元朗西鐵站，並登上一輛的士，當時女被告已坐在後座。約10分鐘後，的士駛至一個涼亭，X見到多名持棍的男子步向的士，她不肯下車，有男子打開車門把她拉下車，女被告亦推她。X下車後，的士和女被告便離開。

女事主未能即場借錢被迫吃草

X指，現場5名男子把她帶上山，到達一個平地。眾人開始襲擊X，又指責她X令他們的老闆投資失利，因此需要賠償。X否認其事，仍被迫致電上司、父親和一名朋友，求借5萬元均不果。X因未能借錢，被迫吃草。

X其後被迫脫衣自慰及遭另一事主舔下體

其後，一名叫「志文哥」的男子要她脫下所有衣服自慰，然後拍下照片和影片。拍攝後，另一名男事主被押上山並遭毆打致流血。此外， 該事主被迫令舔X下體，期間有人拍攝。至凌晨約4時，一輛的士抵達，司機和車上的女被告下車。X則被蒙眼和帶上的士，離開現場。