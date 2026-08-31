大維修圍標｜承辦商涉賄賂法團、瞞報定罪記錄　50人被捕涉27屋苑

廉署、警方及競委會上星期拘捕50人，打擊以一間工程承辦商為首的樓宇維修貪污圍標集團，部分人有三合會背景。案情指，工程承辦商涉嫌行賄工程顧問及部分業主立案法團成員、隱瞞定罪紀錄以順利中標，取得東區、灣仔區，以及油尖旺區3項大維修工程合約，以及分拆工程處理，以便繞過業主批核。



競委會則指，該圍標集團向成員發出俗稱「功課」的價格指示，操控投標金額，更有中間人協調多個圍標集團合作投標，以增加中標機會。警方則揭發有人偽造13份工程完工證明書，而「簽名」的註冊檢驗人員已過身。是次聯合行動成功阻截部分尚未批出的工程合約，而案件涉及的總維修項目多達全港27個屋苑及大廈，估計總值近五億元。



廉署、警方及競委會上星期拘捕50人，打擊以一間工程承辦商為首的樓宇維修貪污圍標集團，部分人有三合會背景。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

一承辦商涉賄賂法團、隱瞞定罪紀錄、分拆工程 以獲大維修合約

廉署早前接獲有關樓宇維修貪污投訴，調查鎖定東區、灣仔區，以及油尖旺區的商住及住宅大廈的大維修工程。廉署發現一間工程承辦商涉嫌行賄工程顧問及部分業主立案法團成員，以取得三項大維修合約，手法包括在標書評估報告中隱瞞其定罪紀錄、將大維修工程項目分拆處理，以便繞過須經由業主批核的程序。廉署亦懷疑涉案的註冊檢驗人員沒有履行職責，並已將有關事宜轉介屋宇署跟進。

三項大維修工程合約總值接近兩億港元，行動成功阻截當中尚未批出的工程合約。廉署拘捕10人，包括八男兩女，年齡介乎39歲至77歲，包括工程承辦商、工程顧問、註冊檢驗人員及法團主席和成員，部分人士有三合會背景。廉署並從工程顧問的處所檢獲總值逾120萬港元的現金，懷疑為涉案部分賄款。

競委會深入分析證據後，發現圍標集團涉嫌在多個工程招標期間，向成員發出俗稱「功課」的價格指示，操控投標金額。（資料圖片）

競委會揭該承辦商發「功課」操控投標金額

針對九龍城區一私人屋苑維修工程，競委會深入分析證據後，發現圍標集團涉嫌在多個工程招標期間，向成員發出俗稱「功課」的價格指示，操控投標金額。部分招標更有中間人協調，與其他圍標集團合作，各自安排旗下承辦商參與，以增加中標機會。

行為涉嫌構成圍標、瓜分市場、合謀定價及交換敏感資料，違反《競爭條例》下的「第一行為守則」。涉及全港23個屋苑及大廈的維修工程項目，分布港、九、新界共八個地區，初步估計涉案合約總值約三億港元。部分工程的招標早於競委會介入前已被推翻，部分則已開展或完成，競委會正陸續聯絡涉案樓宇的持份者。

警方拘捕三人，涉嫌向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書。（資料圖片）

警方拘三人涉偽造工程完工證明書 「簽名人」簽名時已死亡

警方亦就一宗涉及樓宇維修工程的「串謀使用虛假文書」案件，拘捕3名本地男子，年齡介乎40歲至69歲，分別為建築公司董事、結構工程師及承建商董事。該3名被捕人士涉嫌於2022年7至8月期間，就著港島某屋苑中13個住宅單位的小型工程，向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書，該批證明書上的註冊檢驗人員簽署均於該人員死亡之後所作出。