法團告業主｜富嘉大廈大維修　宏業侯華建同時代表中標及落選公司

【法團告業主之四】樓齡近50年的灣仔富嘉大廈，其業主立案法團近年入稟法院，控告3戶業主阻礙大維修工程，要求向承辦商「萬嘉建築工程有限公司」賠償。官司除了揭開大廈管理亂象，還意外扯出28間大維修投標公司之中，有3間存在關聯。



大埔宏福苑大維修公司「宏業建築」當年雖然在富嘉招標中落選，但其被捕董事侯華建曾代表中標的「萬嘉」出席業主大會，而「萬嘉」改名前名為「宏業（國際）」。另一間入標公司的董事亦曾與侯華建合組公司。



關注組織指出，多間投標公司有關聯令圍標風險大增，建議政府要求投標者披露與競爭對手的關係。競委會表示設有「不合謀條款」範本，要求競投者披露其實際權益擁有人的資料，讓招標者更掌握競爭情況。



近50年樓齡的灣仔富嘉大廈，2023年進行大維修，28間承辦商入標，包括宏福苑大維修承辦商宏業。（梁鵬威攝）

灣仔富嘉大廈2023年展開大維修，共有28間公司投標，萬嘉建築工程有限公司投標價為1,055萬元，為第六低價，以359票贊成中標。（梁鵬威攝）

灣仔富嘉大廈於1977年落成，為一棟23層樓高的單棟式大廈。2023年展開大維修，共有28間公司投標，萬嘉建築工程有限公司投標價為1,055萬元，為第六低價，以359票贊成中標。44戶住宅業主每戶支付約21萬元，餘額由商舖業主攤分。

宏業建築工程有限公司投標價近1,005萬元，排第五低價，獲42票落選。該公司為大埔宏福苑大維修的工程公司，其董事侯華建涉誤殺被捕。

富嘉大廈的管理公司恒威，其代表於庭上作供透露侯華建（右二）代表萬嘉建築出席業主大會，意味着他同時代表中標與落選公司。圖為侯華建出席其他屋苑業主大會。（資料圖片/陳萃屏攝）

證人作供揭宏業董事侯華建 代表中標公司開會

大維修期間，萬嘉指部分單位需拆除外牆水喉。大廈業主立案法團及後入稟土地審裁處控告兩戶業主，指他們涉及僭建及未有及時清拆外牆水喉。其中一案件去年12月聆訊，負責管理大廈的恒威屋宇管理有限公司派代表出庭作供（另見稿）。

恒威代表在庭上透露，法團2024年6月27日曾召開業主大會，一名姓侯的男子代表萬嘉建築工程有限公司出席。業主代表律師追問下，恒威代表承認該名男子為侯華建，意味着他同時代表中標與落選公司。

宏福苑大維修公司的「宏業建築」失落富嘉大廈大維修標書，但宏業董事侯華建曾代表中標的「萬嘉」出席業主大會。（資料圖片/黃偉民攝）

萬嘉前稱為宏業 登記地址由侯華建妻子持有

萬嘉於2010年12月成立，2013年8月至2015年1月期間以「宏業建築工程（國際）有限公司」名義營運，英文名為「Prestige Construction & Engineering (International)」，宏福苑工程公司宏業亦名為「Prestige」。

萬嘉公司董事為林祖新，他曾申報兩個住址，其中新蒲崗東安大廈的單位由侯華建妻子張燕琴持有。另一位於大角咀福興大廈的單位，則由張燕琴全資持有的福來置業於2008年購入，近月出售。此外，萬嘉於2014年12月至2017年10月的註冊辦公室地址，為大角咀新興鋼具商業大廈一個單位，由福來置業於2014年5月購入。

另一間入標承辦商民星營造有限公司，其董事譚子文於2018年9月與侯華建成立利來拓展有限公司，兩人各持一半股份。（民星營造網站截圖）

另一入標公司董事與侯華建曾合組公司

另一間富嘉大廈大維修的入標承辦商民星營造有限公司，投標價1,196萬元，獲0票落選。其董事譚子文於2018年與侯華建成立利來拓展有限公司，兩人各持一半股份。資料顯示，民星營造和利來拓展的申報地址一致，為長沙灣合興工業大廈一單位。

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來指，即使多間投標公司與侯華建有關聯，圍標風險較高。但如果沒證據證明合謀定價，就不算違反《條例》。（資料圖片）

入標公司有關聯未必構成圍標

根據《競爭條例》，圍標是指競爭者透過放棄投票、撤回標書等手段，讓某一方中標。全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來指，即使多間投標公司與侯華建有關聯，圍標風險較高，但如果沒證據證明有合謀定價等行為，就不算違法。

如果係牽涉到同一個集團或同一個老闆，佢幾間公司同時入標，圍標嫌疑其實係相當高。 全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來

趙恩來建議政府在標準合約中加入條款，要求工程公司如跟其他入標公司有關聯，須向大廈申報，讓業主和法團作為揀選承辦商時的參考。（資料圖片/勞顯亮攝）

倡政府標準合約加入條款 要求申報與其他入標公司關聯

趙恩來指現時《條例》僅要求工程公司入標時，申報與法團成員、顧問公司、管理公司之間關聯，未有要求申報與其他入標公司的關聯。

如果唔係小業主有心去查，其實到中標一刻，大家都唔知道原來幾間承辦商係同一個集團持有。 趙恩來

現時不少私人大廈維修有申請市建局或其他政府部門資助，需使用當局的標準合約。他建議政府在標準合約中加入條款，要求工程公司如跟其他入標公司有關聯須申報，讓業主和法團揀選承辦商時參考。

競委會表示設有「不合謀條款」範本，其中有條款要求競投者披露其實際權益擁有人的資料。（資料圖片）

競委會設「不合謀條款」範本 要求競投者披露擁有人資料

《香港01》向競爭事務委員會查詢，富嘉大廈大維修工程投標公司有關聯，是否構圍標。競委會回覆表示一直高度關注樓宇維修工程的圍標行為，並積極追查，現階段不便公開正在調查的對象或案件細節。

競委會表示設有「不合謀條款」範本，供採購人員加入其招標文件內，旨在警告競投者不得作出反競爭安排、為採購方提供清晰、直接的合約保障。其中有條款要求競投者披露其實際權益擁有人的資料，有關披露可讓採購方取得關鍵資料，從而更掌握採購或招標過程的競爭狀況。