法團告業主｜敗訴訟費過百萬　小業主埋單冀換法團：有人食緊飯盒

【法團告業主之二】灣仔富嘉大廈業主立案法團控告業主及租客沒有清空平台雜物，阻礙大維修工程搭棚，索償42萬元。法官上月裁定法團敗訴，批評其拒絕直接與業主溝通，把行政問題訴訟化，頒令法團支付控辯雙方訟費。



隨着官司落幕，巨額代價浮出水面——法團在今月業主大會上交代其訟費106萬元，還未計及3名被告的律師費。有業主擔心總額高達300萬元，預計每戶或要攤分約7萬元，有人慨嘆：「有人仲話食緊飯盒啊！」法團未有交代攤分方法，席間表示不同意裁決，聲稱被「屈」（誣衊），計劃上訴。



有業主表示因業權份數不敵「大業主」，業主大會淪為「一言堂」，反對打官司的聲音被淹沒。如今面對花盡積蓄供樓及大維修後，又要為打官司「埋單」，有業主計劃向民政總署求助，希望撤換法團。



近50年樓齡的灣仔富嘉大廈，法團向土地審裁處入稟控告其中三戶業主及租客，分別指他們不配合大維修及僭建導致工程延誤。（楊凱力攝）

法團2023年入稟土地審裁處控告一個單位的三名業主及租客，指控單位平台上的雜物阻礙工人搭棚，追討42萬元賠償。法官高麗莎去年12月裁定法團敗訴，指承辦商從來沒有要求清空平台，工人亦曾成功進入平台並且搭棚。法官又批評法團秘書自以為站在道德高地，但事實上是「官僚主義的無能」，拒絕與業主協調，以訴訟手段加劇爭議，造成不必要的開支。 （另見稿）

法官頒下判詞後，《香港01》記者兩度到訪富嘉大廈向10名住戶查詢，大部分人稱不知道法團曾與業主打官司。少數知情的業主不知道法團敗訴，亦不知道法官頒令法團支付控辯雙方訟費。

蘇女士知道法團曾召開特別業主大會，議決是否入稟控告涉事業主及租客。她雖然不支持，但沒有出席，因自覺無法動搖結果。（楊凱力攝）

有業主反對興訟但沒投票：知道出席都冇用

蘇女士（化名）與丈夫住在富嘉大廈超過30年，她知道法團2023年4月中曾召開特別業主大會，議決是否入稟控告涉事業主及租客。她雖然不支持，但沒出席會議。

咁多年都知道出席都冇用，都係一言堂，我哋人微言輕……去到有咩用。 富嘉大廈蘇女士（化名）

「人微言輕」或可體現於業主所持有的業權份數。根據《建築物管理條例》，業主每份業權份數相等於一票。翻查資料，富嘉大廈業權份數逾1,400份，有44戶業主普遍每戶只有18至25份。八個地舖所佔份數較多，介乎37至105份，當中兩個單位達100份。

富嘉大廈八個地舖所佔份數較多，介乎37至105份，當中兩個單位達100份。（梁鵬威攝）

小業主冀換法團不成功 憂攤分訟費耗盡積蓄

蘇女士的丈夫認為，部分持業權份數較多的「大業主」傾向支持法團決定，惟不清楚具體原因。大廈去年曾召開業主大會選舉新一屆法團委員，他說不少「小業主」希望換新血，投票給其他候選人，惟集眾人之力，業權份數仍不夠多，最終現屆法團主席連任。

法團敗訴需支付控辯雙方訟費，預計由業主攤分。二人雖然感到無助，卻不知可如何應對，蘇女士說：「真係要畀嘅時候都要畀㗎，都無辦法㗎，如果唔係一陣佢吿埋我哋咁點啊。我哋都唔知道可以點樣做囉。」

係香港做業主真係好艱難，我哋大廈個個有返咁上下年紀。係呀，層樓供完啦，又幾十萬維修，又唔知整過啲咩。維修完你又話有官司，我都唔知要夾幾多錢……真係唔知，真係好驚。 富嘉大廈蘇女士（化名）

大廈去年曾召開業主大會選舉新一屆法團委員，有業主希望換新血，惟集眾人之力，業權份數仍不夠多，最終現屆法團主席連任。（梁鵬威攝）

業主質疑法團沒提及訴訟費用 誤導業主支持興訟

反對打官司的業主李先生（化名）稱，法團由2023年決定控告小業主開始，一直未曾提及訴訟可能涉及的費用、敗訴的機會等。他憶述特別業主大會上業主不多，雖然有部分業主反對，惟業權份數不足以推翻決定，結果為513業權份數贊成，326份反對。他認為大部分長者業主未必明白一場官司的代價，法團未有交代清楚或誤導他們作出決定。

如果你選擇去土地審裁處告人，係會用幾多律師費，金額大定細，其實呢個都好關鍵，令到所有業主去唔去告。 富嘉大廈業主李先生（化名）

富嘉大廈法團今年1月15日在灣仔活動中心召開特別業主大會，交代2A單位訴訟判決。（楊凱力攝）

法團月中開會交代判決 稱被法官誣衊欲上訴

法團今年1月15日在灣仔活動中心召開特別業主大會，交代2A單位訴訟判決。有業主會後引述法團不同意判決結果，認為部分內容「誣衊法團」、「屈我哋」，包括誣衊法團不准工人開工、沒有與租客開會等，委員打算上訴到高等法院上訴法庭。

富嘉大廈法團今年1月15日在灣仔活動中心召開特別業主大會，交代2A單位訴訟判決後離開。（楊凱力攝）

敗訴訟費料逾300萬元 業主嘆：突然間又叫我夾7萬8萬？

法團公布單其訟費達106萬元，有業主質疑連同辯方律師費有機會超過300萬元，法團未有直接回應，亦未有公布總金額及攤分方法。有業主關注是根據戶數還是業權份數攤分，管理公司代表建議就攤分方法尋求法律意見。

我退休啦，我冇乜錢㗎啦！有人仲話自己食緊飯盒啊！ 出席富嘉大廈特別業主大會業主

有業主質疑上訴限期是否已過，促請法團評估上訴所涉的費用再召開投票，說：「如果上訴到去高院嘅，要洗幾多錢呢？你要畀個數出嚟，唔係一開始咁，乜都唔知就叫人投票」。

呢單官司打到呢到，我先知法團洗咗106萬，然後要一齊夾。單單都係咁，咁我點算呢？突然間又叫我夾7萬8萬？ 出席富嘉大廈特別業主大會業主

富嘉大廈法團主席韋艷嫦回應稱一切依足程序，有得到業主同意。（楊凱力攝）

法團：唔係立亂嚟 一切決定問過業主

記者會後向法團主席韋艷嫦查詢，為何法團拒與2A業主和解、目前就兩宗官司花費多少律師費、至今有否公開費用等。韋艷嫦回應稱一切依足程序：「唔係立亂嚟，法團有開過會，開過大會，問過所有業主做嘅。」

記者曾去信法團查詢，法團透過管理公司回覆指，管理委員會之運作及行事透過召開會議，按照《建築物管理條例》和大廈公契由集體決定。就個別處於司法中的案件，法團不作任何評論。

大廈去年2月的收支帳顯示顧問費達45萬元，有業主於業主大會上向法團查詢，他引述司庫當時回覆指「唔記得」。（梁鵬威攝）

45萬元顧問費目的未明 查閱合約每頁影印費5元

除了訴訟費用未明，法團過往部分開支目的亦不透明。有業主曾翻查大廈去年2月的收支帳，發現一筆45萬元的顧問費，遂於業主大會上向法團查詢。他引述司庫當時回覆指「唔記得」。李先生質疑：「如果係大維修期間，有特別顧問費，係合情合理。但當我哋問為何會出現呢啲金額時，法團有必要解釋，係究竟係工程顧問費？還是律師費？ 」

有業主曾經要求查閱大維修工程合約，法團就每頁文件索取5元影印費。李先生慨嘆即使業主想關心大廈事務亦困難重重。

工程合約好大疊，幾百頁數， 想睇一睇都要咁樣。如果你借份畀我出去自己影印，都唔需要呢個成本嘛？⋯⋯我感覺到係有道牆喺到，係好想阻礙我哋業主去參與呢件事，去維護佢哋權力中心。 富嘉大廈業主李先生

灣仔富嘉大廈法團2023年入稟土地審裁處控告一個單位的三名業主及租客，指控單位平台上的雜物阻礙工人搭棚，追討42萬元賠償。法官高麗莎去年12月裁定法團敗訴。（梁鵬威攝）

業主欲撤換法團 考慮向民政總署求助

根據《建築物管理條例》，如有5%業主提出要求撤換法團管委會成員，管委會有責任召開會議進行議決。李先生表示會了解業主意願，如大多數業主認同，會考慮向民政總署求助並召開業主大會投票。

民政總署指，暫未收到相關求助。就這次法團敗訴的個案，署方2023年收到業主求助並安排申請「解決大廈管理爭議服務」，業主其後並沒有使用服務。

民政總署在2023至2024年度接獲63宗調解服務申請，涉及爭議包括公共設施維修保養的責任、法團管委會的運作、大廈維修工程的費用分攤的計算方法等。署方又指，調解是否成功主要取決於當事人是否願意接受以調解來解決爭議。