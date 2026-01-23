法團告業主｜七旬戶被指扯甩僭建水喉留窿、買漏油漆　正候裁決

【法團告業主之三】近50年樓齡的灣仔富嘉大廈自2023年展開大維修，法團先後向土地審裁處入稟控告其中三戶業主。其中兩名被控業主已年屆七旬，涉及未有拆除外牆水管等僭建物。有業主在被告後已隨即配合拆除，並購買油漆修復外牆，惟法團及承建商仍批評其「買漏一款油漆」、「扯甩」喉管留下的牆洞導致入水，甚至質疑影響大廈結構，堅持訴訟，目前正等候裁決。



儘管富嘉大廈曾就入稟一事召開業主大會，但有業主反映，法團當時並未交代訟費開支，導致業主投票時未能全盤考慮財政負擔。現行《建築物管理條例》未規定法團發起訴訟必須經會議議決，亦無要求交代預算訟費。有關注組織認為，政府應制定作業守則，要求法團在發起訴訟前披露更多資訊，以保障小業主的知情權。



富嘉大廈法團2024年向土地審裁處入稟控告兩戶業主，指控他們未有及時拆除外牆水管等僭建物。（梁鵬威攝）

富嘉大廈法團2024年向土地審裁處入稟控告兩戶業主，指控他們強行「扯甩」喉管、留下牆洞導致入水、影響影響大廈結構等。（梁鵬威攝）

法團控告業主未及時清拆外牆水管

灣仔富嘉大廈為23層樓高的單幢式大廈，自1977年落成。大廈委聘萬嘉建築工程負責大維修工程公司。萬嘉曾派出代表侯華建出席業主大會，他正正是宏福苑大維修承建商宏業建築的被捕董事（另見稿）。

大廈2023年3月開始搭棚，期間萬嘉要求部分單位拆除外牆的水管及管道。若由萬嘉處理，每戶工程費約2至3萬元。至2024年2月，18樓A室仍未拆除外牆水管，法團決定入稟土地審裁處追討。

根據業主大會的會議紀錄，法團、管理公司及萬嘉曾先後向每戶發信，通知業主清拆外牆僭建物。

稱業主拆水管後被指留下牆洞 訴訟繼續

業主年過70歲，得悉被控告後願意清拆水管，但未有聘用萬嘉處理。原因之一是不滿萬嘉過往處理晾衣架工程時，尺寸不符合業主要求，遂聘請其他承辦商處理。18A單位外牆搭棚及清拆水管後，萬嘉指其修復效果不符合要求，業主遂再搭棚處理，並自行到土瓜灣一間自稱為富嘉大廈的油漆供應商購買油漆。

數月後業主認為已修復外牆便拆除棚架，此時承辦商和工程顧問公司稱業主「買漏一款油漆」，質疑修復的手工及水平未如理想。法團文件則稱單位在未有足夠棚架下，「強行扯甩」私人喉管，外牆未有妥善還原留下牆洞，聲稱導致入水破壞大廈結構，令鋼筋生鏽、石屎剝落等。法團繼續訴訟，向業主追討賠償。

2025年12月12日，被告出庭審訊。（林子慰攝）

萬嘉兩度不滿工程 業主代表律師質疑不合理

案件去年12月初於土地審裁處聆訊5天，正等候法官頒布判詞。法團在庭上指控業主僭建，又指業主清拆水管後未有復修外牆。業主一方稱外牆水管已存在約20年，質疑清拆安必要，又質疑業主清拆水管後，被萬嘉兩度質疑其工程水平是否合理。

大廈12A業主同樣涉及外牆水管僭建被法團控告。2A業主及租客則被控未有移走平台雜物阻礙搭棚，上月法團被土地審裁處裁定敗訴。法官批評法團拒絕與業主直接溝通，將行政問題訴訟化，導致工程延誤（見另稿）。

趙恩來表示，現時法例賦權法團代表屋苑打官司，形容如同「尚方寶劍」。（資料圖片/吳煒豪攝）

關注組織：業主可聯署反對訴訟 倡政府制定守則

全港業主反貪腐反圍標大聯盟發起人趙恩來表示，現時法例賦權法團代表屋苑打官司，形容如同「尚方寶劍」。法團控告業主的案例時常發生，常見案例為業主數月未交管理費，法團透過小額錢債追討等，所涉及的訴訟費或律師費較少。若入稟土地審裁處追討，涉及法律費用可能超出大廈年度預算的20%。

《建築物管理條例》規定，法團須在建築物顯眼位置展示法律程序資料至少連續7天，但沒有規定法團管委會一定要召開業主大會商討。如不少於5%的業主提出書面要求，管委會主席則需要在45天內舉行業主大會。富嘉大廈過去曾召開業主大會，投票決定是否入稟控告三戶業主，但有業主質疑法團沒交代訟費開支，令人投票時未有全盤考慮財政負擔（另見稿 ）。

《條例》未有規定法團必須就訴訟召開會議議決，或交代可能牽涉的訴訟費用。趙恩來認為政府可制定作業守則，要求法團決定入稟訴訟追討時，向業主交代更多資訊，幫助小業主監督法團，「可能需要由律師去提醒小業主，究竟會否有輸官司嘅風險以及可能嘅損失」。