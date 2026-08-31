經理藏大量女友女兒色情照　稱誤視女童為女友產生性興趣　囚42月

搬屋公司經理被發現銀包內藏女友11歲女兒的兒童色情照，警方進而發現其平板電腦內，有兩個含「做愛」及「甜蜜」字眼的相簿，內有更多他與該女童的口交及手淫等照片和影片。中年漢早前承認非禮、管有及製作兒童色情物品等共18罪（DCCC844/2025）。



暫委法官徐綺薇今（31日）在西九龍裁判法院（暫代區域法院）判刑時引述報告指，被告聲稱在酒精影響下，錯誤視女童為女友，對她產生不當的性興趣。法官斥責被告多番侵犯女童，部份行為極其嚴重，而他保留事主裸露畫面，令事主心理受額外傷害，判被告監禁3年6個月。



被告另涉一案原可11月出獄

男被告C.K.H.A（47歲，搬屋公司經理）被控7項非禮、3項「管有兒童色情物品」及8項「製作兒童色情物品」罪。非禮罪指他於2023年8月28日至2024年3月17日，在元朗某單位7度非禮年約11至12歲女童X；另指他於2023年5月31至2024年4月5日，管有及製作女童X的兒童色情物品，即173張相片及50段影片。

庭上透露，被告因另一宗案件被判囚，若行為良好，最早可於本年11月刑滿出獄。

被告CKHA在西九龍法院認藏兒童色情物品罪後被判囚3年半。

稱酒精影響下誤視X為女友

法官判刑時引述被告的心理和背景報告，未有發現被告為戀童癖，認為其重犯風險較低。心理報告則提及，被告感到和X親近，在酒精影響下錯誤視X為女友，對她產生不當的性興趣，他對其所作行為感到羞愧。被告在求情信認因一己私慾，令X和其家人受到傷害，對此感到後悔，望向她們致歉。

官斥被告多番侵犯X部份行為極嚴重

法官指，X案發時年幼，欠保護自己的能力。雖然未有證據顯示被告犯案時威迫利誘等，但兩人年齡差距逾30年，令X難以理解和處理案中的行為。此外，被告和X母當時是情侶，被告、X等人同住。被告獲得信任，X亦視被告為家庭成員，惟被告嚴重破壞獲得的信任，多番在住所侵犯X，部份行為極其嚴重，對X造成重大的心理傷害。

保留裸露畫面增X心理傷害

法官指，X應在家庭受到保護，在案中卻成為她持續被性侵的場所。此外，被告在性侵時曾拍下照片和影片，保留X裸露和性侵畫面，令她承受額外的心理傷害，令被告的行為變得更嚴重。

考慮被告涉另案減刑4月

法官原擬就被告的18項控罪，判囚3年10個月，並就另一宗案件和本案的刑期，其中4個月同期執行。惟法官考慮現時和被告在另一案的最早獲釋日期，只餘下約兩個月，最終決定在本案減刑4個月，即最終判囚為3年6個月。

女童X的生父已死 被告其後遷入

案情指，女童X在2012年出生，案發時僅11至12歲，其生父於2014年去世，她與兄長Y、母親Z同住。被告則於2019年和Z成為情侶，被告其後遷入Z一家的單位同住。

與X兄長爭執報警揭發事件

2024年4月5日，X的兄長與被告爭執，事件報警，被告被捕。警方在被告銀包內，發現兩張X的照片，其中一張X躺在床上，眼睛閉上，衣服被掀起，並有一隻戴有銀戒指的手在撫摸她的胸部；另一張則顯示X的腰部。警方留意到相中戒指的款式，與被告所戴戒指相似。

相簿以上床造愛的字眼為名

同日下午，警方搜查被告住所，檢取其手機及紅米平板電腦，發現當中載有兩個相簿，其中一個以X與被告的全名並有二人上床做愛成情侶等字眼為名，另一個則名為《X和被告在甜蜜親密恩愛》。

電子器材內有173照片及50段片

警方在上述電子器材中，一共檢取了173張照片及50段影片，均為涉及X的兒童色情物品，當中包括拍得X為被告手淫及口交、X洗澡，亦有相片顯示陰莖靠近X嘴唇。被告亦曾拉起X的上衣並吻其胸。影片顯示，兩人在床上撫摸對方的性器官。被告在錄影會面表示，他與X的關係猶如父女。