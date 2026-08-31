男生涉Ocamp性侵數女子　事主C稱車上遭非禮　覺被告下體有反應

大學四年級男生涉參加大學迎新營時性侵多名女子（HCCC153/2024），涉在教大迎新營被非禮的事主C，今午（31日）在高等法院作供。



事主C稱迎新營結束後，他們一眾人轉到大埔海濱公園喝酒，其後被告駕車送各人回家，最後車上只餘下她與被告。她指期間被告已想把手放在其大腿，她已用公仔推開被告。後來被告稱要休息，把車駛至樹木林立的地方，又用遮陽擋放車頭及車窗，並想躺到其大腿上，她示意不想，但被告仍壓著她並想打開她雙腿，她感到被告的陽具勃起，並磨擦她私處約3秒，她遂說：「數5秒好放手。」其間被告又摸她胸部，她用力推開被告再要回家，被告說：「得啦，得啦，送你返屋企。」



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控三項非禮罪、一項強姦及一項窺淫罪。五項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。涉及事主C的控罪，指他於2023年8月23日，在港新界某路邊非禮C。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

被告曾問C要不要唱歌

事主C是供稱，案發時她是一名大學生，並正參與教大的迎新營，共有六十至七十名參加者。2023年8月23日，迎新營完結，她與組員到大埔晚飯，其後再到酒吧喝酒。期間被告曾隔著一人拍她膊頭和背脊，問她要不要唱歌。

買啤酒及韓國燒酒到大埔海濱公園

C續指至翌日凌晨，眾人先到便利店購買啤酒和韓國燒酒，並轉到大埔海濱公園繼續喝酒。至早上八時左右，被告提議駕車送各人回家，最終車上只剩下被告和事主，被告叫C坐上副駕座。

被告在車上把手放在C大腿

她憶述，當時抱住一個鯊魚娃娃，被告捉住其右手，稱讚其指甲造型漂亮。C供稱，當時回應：「多謝。」但心感尷尬，想縮手又怕場面難看，最終到前方轉彎位時甩開被告的手。惟被告再把手放在其右大腿上，她不斷向左退，又用毛公仔推開，但被告不死心再把手放到其大腿上。

要求被告不要接觸被告反問點解

C形容當刻感驚慌，曾要求被告：「可唔可以唔好掂我？」被告反問：「點解？」又表示明白有些人不喜歡身體接觸。其後被告要求停車休息，C擔心被告疲勞駕駛，遂答應其要求。

被告側身躺在C的大腿

被告遂由大路轉入小路，把車輛停泊在樹木林立的地方，並取出四塊遮陽擋，放在車頭及兩側窗戶，同時調低兩人的坐椅，打算側身躺到C的大腿上。C於用毛公仔隔開被告，再問他：「可唔可以唔好掂到我？」被告說：「隔公仔咪得囉。」並靠到她身上。

C要求回家被告多番要求擁抱

C曾傳訊息通知朋友，但不知自己身處何方，最終無法忍受下，她向被告表示想回家。惟對方多番要求擁抱，最終她無法推脫，隔空抱了被告一下，但被告表示：「唔係咁樣攬！攬人係攬得再實啲。」遂把整個人壓在事主身上，她曾想推開被告但失敗。

覺被告想打開其雙腿

C表示，感覺被告雙腳用力打開其雙腿，及後有感其陽具勃起，在她的私處磨擦約三秒。她覺得「超級驚」，對被告說：「數五秒好放手。」之後她又感覺被告摸了她的胸部一下，她用力推開並表示要回家。被告則回覆：「得啦，得啦，送你返屋企。」