香港國際學校管理風波｜營運機構付費與路德會和解　脫離管治關係

港島南區的香港國際學校去年爆發管治風波，創辦團體美國路德會去年入稟高等法院，指管理該校的Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）違反營運協議。



事件最新進展，HKISAL與路德會今日（1日）發出新聞稿宣布雙方達成和解，並停止相關法律訴訟。根據協議，HKISAL將向路德會支付「一筆重大款項」，而HKISAL不再屬路德會管治。HKISAL指，目前學校領導層維持不變，HKISAL將繼續營運淺⽔灣校園和⼤潭校園，不會因是次和解而上調學費，亦不會動用慈善捐款支付費用。KISAL稱，計劃在未來幾周舉行大會，解答家長疑問。



香港國際學校（HKIS）位於大潭紅山道1號的中學校舍。（梁鵬威攝）

學校領導層不變 將繼續營運淺⽔灣校園和⼤潭校園

美國路德會發新聞稿公布，今日（1日）確認與HKISAL達成協議，結束雙方在高等法院的法律程序。路德會表示，本次協議反映出雙方對學校未來發展方向存在根本性分歧。因此，路德會最終認為無法繼續向HKIS 提供其名稱、聲譽或全何形式上的支持，並決定結束與HKIS 的關係，「收回相關資源」，HKISAL須向路德會支付有關款項。路德會指，有關款項會用於持續推展宣教、教育及慈善工作。

HKISAL亦向學生家長發信，雙方並同意終止路德會對HKISAL的管治。信件提到，現時的學校領導層將維持不變，HKISAL將繼續營運淺⽔灣校園和⼤潭校園。

HKISAL又表示，其於HKIS的財務狀況依然穩健，不會因是次和解而上調學費，亦不會動用慈善捐款支付費用。HKISAL稱，計劃在未來幾周舉行大會，解答家長疑問。

路德會去年入稟高等法院

路德會去年入稟高等法院，指HKISAL違反營運協議。入稟狀指，根據營運協議，原告准許被告管理香港國際學校（下稱HKIS）。惟被告的多項行為，違反營運協議，包括HKIS校長不是原告的成員或傳教士，而該校的大部份管理層也不是原告的成員。債券持有人子女有優先名額

原告指，被告於2025至2026年學年，收取一年的學費為約31.2萬元，亦上調中學學生的學費。同時，被告自2019年5月起出售300萬和500萬元的學券，讓債券持有人的子女有「優先名額」。原告質疑，此舉違反營運協議中，對所有符合入學要求的兒童開放的條款。

宗教課程包括冥想及瑜伽

此外，HKIS高中的宗教科，部份課程涉及探索冥想、瑜伽、 森林浴 (shinrin-yoku)，小學的宗教科則涉及讓學生了解不同宗教，包括猶太教、佛教、伊斯蘭教和印度教，並參觀寺院和清真寺等。此外，該校亦曾在校園內慶祝其他宗教的節日。

路德會信仰禁參加其他宗教節目

原告指，並非反對提供涉及其他宗教的課程，但強調路德會的信仰原則，是其他宗教不應被視為和基督教同等，亦禁止參加其他宗教的節目，而被告的做法是違反該原則。

原告不容許校內宣傳同性戀

同時，校內學會亦透過Instagram宣傳「LGBTQ +」群體和其活動，包括「國家出櫃日」等。原告強調，非要拒絕「LGBTQ +」群體，但並不容許在校內宣傳同性戀、同性婚姻等。

香港國際學校 (HKIS）小學校舍位於淺水灣南灣坊，2025/26學年全學費217,800元，用地由政府以象徵式費用撥予營辦學校。（梁鵬威攝）

營運盈餘高達8億

入稟狀亦指稱，被告自2019年將學校HKIS當作一盤生意經營，違反原告的辦學理念，即以慈善機構或社區組織模式來經營。截止2024年7月底，學校過去5年的的營運盈餘高達8億元，同年淨資產達到28億元，超出教育局建議儲備逾10倍。雖然被告有巨額盈餘，但仍在5個財政年度收取逾1.1億捐款。同時，校內已有健身房、兩個室內游泳池，但被告仍正在興建一個活動中心，內有健身室、室內游泳池和四個網球場等。

原告表明或終止營運協議權

原告續指，已於2025年9月4日去信被告，表明保留在2027-2028學年結束時（即2028年6月）終止營運協議的權利，若被告未能補救所有違約行為及遵守營運協議，原告將收回淺水灣及大潭校址，同時或修改申索書以尋求適當的救濟。

求禁被告違規經營

原告要求法庭頒布禁制令，禁止被告違約管理及或經營HKIS，包括由人事任命及校政，例如不得宣揚同性戀和同性婚姻、「跨性別肯定照護」（gender-affirming care）等。被告需要在學校實施強制性宗教課程，各級學生須參與每周的崇拜，以及運用營運儲備餘款，讓更多學生入讀HKIS。

案件編號：HCA1708/2025