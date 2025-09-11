謝霆鋒母校HKIS創校團體控告管理團隊違協議　年賺3億服務有錢人

位於淺水灣的香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）發生管理風波，創辦團體美國路德會昨日（10日）入稟高等法院，控告經營「香港國際學校」的公司違反經營協議，索償約1,300萬元。



美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）今日（11日）發聲明，指受託負責學校日常管理的Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）管理層涉嫌多次且持續嚴重違約，行為包括在知情下屢違反《營運協議》、教育局指引、通告及合約及内部章程等。



美國路德會指創辦香港國際學校初衷是建立一所秉持基督教價值觀，並開放予不同階層學生的學校，以服務整個香港社區，而根據《營運協議》，香港國際學校必須遵從該方向管理，但美國路德會認為HKISAL現今的管理模式已與創校初衷背道而馳，似乎只為富裕階層服務。



教育局表示，密切監察全港學校，包括國際學校的管治與運作，首要關注學校的學與教質素，以及學生的福祉，而局方將密切關注情況，以確保機構的運作不會影響學生的福祉。由於法律程序進行中，教育局現階段不作評論。



香港國際學校（HKIS）位於淺水灣南灣坊23號的小學校舍。（梁鵬威攝）

美國路德會指管理模式與初衷背道而馳：似乎只為富裕階層服務

美國路德會董事會主席Mr. Christian Preus在聲明表示，美國路德會唯一且合理的要求就是HKISAL依據《營運協議》管理香港國際學校，並指美國路德會創辦香港國際學校初衷是建立一所秉持基督教價值觀，並開放予不同階層學生的學校，以服務整個香港社區。

美國路德會指現香港國際學校收取過高學費及昂貴債券，儘管校方聲稱學費僅用於「維持」學校運作，實則是從家長身上牟利。（任葆穎攝）

根據已訂明的《營運協議》，香港國際學校必須遵從該方向管理，但美國路德會認為HKISAL現今的管理模式已與創校初衷背道而馳，似乎只為富裕階層服務。

美國路德會：學校擁逾28億財務儲備 卻不再是一所非牟利和共融學校

美國路德會指於1966年創辦香港國際學校，為淺水灣校舍註冊業主。該會認為，香港國際學校擁超過28億港元龐大財務儲備，儼然成為一所專為少數富豪與特權階層服務的精英學府，不再是一所非牟利和共融的學校，已嚴重偏離創校初心。

美國路德會指控HKISAL現行的管理模式涉及嚴重的法律、道德及管治問題，包括在知情情況下屢次違反《營運協議》、香港教育局頒佈的相關指引、通告及合約、《公司條例》及HKISAL内部章程等。

美國路德會聲明指，若HKISAL拒絕履行《營運協議》條款，辦學團體已做好準備終止協議，適時將學校從淺水灣校舍撤出，並於原址開辦 Hong Kong Pacific School（HKPS）。（任葆穎攝）

聲明指管理團體屢違《營運協議》 認為龐大資金應用減高昂學費

聲明指，HKISAL管理模式猶如一所牟利商業機構，不斷提高學費及爭取財務回報， 漠視創辦團體價值觀、初衷以及對香港國際學校和香港社會期許。創辦團體認為學校龐大資金應用於減低高昂學費、擴大招生規模及或大幅增加獎學金與助學金，令更多香港學生享用優質教育資源。

香港國際學校（HKIS）位於淺水灣南灣坊23號的小學校舍。（梁鵬威攝）

指控學校收取過高學費及昂貴債券 上一年度淨營運溢利3億

美國路德會指現香港國際學校收取過高學費及昂貴債券，儘管校方聲稱學費僅用於「維持」學校運作，實則是從家長身上牟利。截至2024財政年度的過去五年間，HKISAL的累計淨營運溢利高達近8億港元；而單單於2024財政年度就實現了近3億港元淨營運溢利。

香港國際學校（HKIS）位於大潭紅山道1號的中學校舍。（梁鵬威攝）

稱已做好終止協議準備 如違約未糾正將原址辦新校

聲明指，無意透過今次訴訟尋求任何經濟賠償，訴訟目的是要求HKISAL履行《營運協議》條款，並指只要HKISAL能履行協議一切爭議可立即終止，但若拒絕，辦學團體已做好準備終止協議，適時將學校從淺水灣校舍撤出，並於原址開辦 Hong Kong Pacific School（HKPS）。