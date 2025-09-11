HKIS國際學校｜營運公司擁$28億儲備$24億物業　年收學費$6.75億

位於南區的香港國際學校爆管治風波，創辦團體美國路德會（The Lutheran Church – Missouri Synod，LCMS）指，受託負責學校日常管理的公司Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）管理層涉嫌多次且持續嚴重違約，與服務各階層的宗旨背道而馳，變成服務特權和富豪的學校。

《香港01》翻查HKISAL的財務報告，發現該公司單在2024財年的營運盈餘有2.9億元，學費收入有6.75億元，單報名費就收384萬元；累積發行債券共9.9億元；有28億元財務儲備，另加價值24億元的物業資產。

該校淺水灣小學校舍業主是美國路德會，1967年獲政府免地價批出；大潭紅山道中學校舍地皮的業主則為HKISAL，部份地皮政府只收千元象徵式地價批出。



年收學費6.75億 人力成本支出4.76億

根據營運和管理香港國際學校的公司Hong Kong International School Association Limited（HKISAL）財務報告，HKISAL公司截至2024年7月31日的財政年度，總收入有10億元，總支出約7.1億元，盈餘有2.9億元；2023年總收入則有8.71億元，總開支6.66億元，盈餘2.05億元。

單計2024財年，學生費用收入為6.75億元；課外活動收入約為3,646萬元；教學營運加上捐贈的名義租金收入5,339萬元；收到捐贈有3,545萬元；投資收入為1.84億元。

而最大的支出項目是人力成本，近4.76億元；設施維護等指出5,735萬元；折舊支出（depreciation）為9,000萬元。

據管理香港國際學校的公司HKISAL財務報告，單計2024財年，學生費用收入為6.75億元。（任葆穎攝）

年收報名費逾300萬元

翻查學生費用是收入，2024年的入學費用（entry fees）收700萬元，報名費收384萬元；2023年亦分別為1,005萬元及343萬元。

累計發行學債9.9億 抵押物業借銀5.87億

除了基本收入，HKISAL還發出大量債券，2024年及2023財年，分別發債4,100萬元及4,000萬元；累積發債9.9億元，亦有欠銀行貸款4.14億元，合共欠款14.04億元。

HKISAL亦擁有眾多物業，估值24億元；亦稱抵押物業向銀行借款5.87億元。

HKISAL有預留不少於學費10%，作獎學金，2024年財年後內，獎學金使用了240萬元，到財年結束，有5,124萬元作預留獎學金。

翻查教育局資料，香港國際學校學前班獲批收11.2萬元至22.58萬元學費；1年級至12年級學費為22.48萬元至26.33萬元不等。

路德會擁小學校舍 管理公司擁中學校舍

該校淺水灣小學校舍業主是美國路德會，1967年獲政府免地價批出；大潭紅山道中學校舍地皮的業主則為HKISAL，部份地皮政府只收1,000元象徵式地價批出。