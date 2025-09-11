HKIS國際學校管理風波｜入讀費或要$334萬　中學生需自備MacBook

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）發生管理風波，創辦團體美國路德會昨日（10日）入稟高等法院，控告經營「香港國際學校」的公司違反經營協議，索償約1,300萬元。



美國路德會在聲明中解釋，HKIS猶如一所牟利商業機構，不斷提高學費及爭取財務回報。該校創校近60年，可謂是明星貴族學校，每年學費非一般普羅大眾的家庭能夠負擔，究竟其學費目前處於什麼水平？



若家長申請入讀費用最高的G12年級，申請費、全年學費、建校費、學校債券、購買電腦及雜費等，可能需要準備約334萬元（$3,337,299）。



香港國際學校疑發生管理風波，創校團體美國路德會發表聲明指，將對管理團體HKISAL提出法律訴訟。（梁鵬威攝）

香港國際學校早於1964年開始籌辦，其淺水灣校舍在1967年正式開學。（官網圖片）

香港國際學校位於港島南區，始於1966年，同時擁有淺水灣及大潭兩個校區，自2020年起更被全球教育集團Carfax Education評為全球150所領先學校之一。根據學校網頁介紹指，作為一所非牟利學校，HKIS的運作依賴學費運作，又強調每年會審核學費，需經過教育局批准才向家長徵收。

一年學費最高$28.6萬 包括資本徵收費$1.3萬

香港國際學校2025/26學年分開上下兩個學期收取學費，視乎就讀年級的不同，學費也有相對的調整，連同資本徵收費，每個學期介乎收123,900至143,150元，全年收247,800至286,300元。

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）各級上學期學費。

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）各級下學期學費。

資本徵收費用作重建項目及設施改善

介紹並提到，資本徵收費目的為了學校的長期發展，包括用作重建項目及設施改善等，有利於當前及未來的學生。換言之可理解為建校費。

R1至G5年級︰每學期學費112,400元、資本徵收費11,500元



G6至G8年級︰每學期學費118,100元、資本徵收費11,500元



G9至G12年級︰每學期學費131,650元、資本徵收費11,500元



創校團體美國路德會解釋，管理團體HKISAL的管理模式猶如一所牟利的商業機構，不斷提高學費及爭取財務回報。（梁鵬威攝）

香港國際學校各級學費每年超過20萬元。（梁鵬威攝）

申請費$2000、入學費$1.5萬

除了上述的學費及資本徵收費外，不論是否獲得錄取，家長必須繳交2,000元申請費，所有新生須繳交1.5萬元入學費，另外再視乎年級收取外展活動費用。

R1至G5年級外展活動費︰無列明



G6至G8年級外展活動費︰2,500至12,300元



G9至G12年級外展活動費︰2,800至26,000元



▼香港國際學校知名校友▼



+ 2

香港國際學校在2017年起全面翻新淺水灣校區。（梁鵬威攝）

學校債券最平$300萬 校方︰憑債券不保證獲錄取

國際學校通常提供學校債券買賣，一般而言，家長擁有學校債券可讓子女享有入學的優先權。而香港國際學校的無息債券可分為3種類型，介乎300萬至500萬元。

不過校方強調說：「債券並非強制性要求，在任何情況下，僅憑債券並不能保證孩子能夠被HKIS錄取，因為孩子必須符合HKIS的入學要求。」

1. 家庭債券$00萬︰可轉讓、支持同一直系家庭的多名子女



2. 標準公司債券300萬︰不可出售及轉讓、支持一名子女



3. 綜合公司債券$500萬︰不可出售及轉讓、支持一個家庭的多名子女



香港國際學校R1至G5學生（即幼稚園至初中學生）的必修課包括漢語。（梁鵬威攝）

香港國際學校要求所有G6至G12年級學生（即中學部學生），必須自備蘋果電腦上課。（網上圖片）

要求G6至G12年級學生買MacBook

此外，香港國際學校要求所有G6至G12年級學生（即中學部學生），必須參與「 Bring Your Own MacBook（BYOM） Program」（自備蘋果電腦計畫），更為學生攜帶的電腦規定最低的配置要求。根據蘋果網站資料，目前最便宜的MacBook Air官方售價為7,999元起。

．Apple M1 晶片或更快

．macOS 14（Sonoma）

．16GB內存（RAM）

．256GB固態硬碟（SSD）

．Apple USB-C轉USB轉接器

．準備Apple ID保持軟體更新



香港國際學校自2020年起被評為全球150所領先學校之一。（梁鵬威攝）

香港國際學校要求所有G6至G12年級學生（即中學部學生），必須自備蘋果電腦上課。（梁鵬威攝）

校巴費$6800至$36500

其他教育相關費用更包括校車、午餐及校服等，不過網頁並無提及相關費用。翻查資料，目前校巴費視乎上車地點收取6,800至36,500元。

綜上所述，若家長申請入讀費用最高的G12年級為例，連同申請費、學費、建校費、學校債券、購買電腦及雜費等，可能需要準備約334萬元（$3,337,299）。