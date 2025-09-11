HKIS國際學校管理風波　謝霆鋒陳冠希母校　近60年知名校友輩出

香港國際學校（Hong Kong International School，HKIS）疑發生管理風波，創辦團體美國路德會今日（11日）以創辦團體名義發表聲明，指學校管理層涉嫌多次且持續嚴重違約，管理模式猶如一所牟利的商業機構，不斷提高學費及爭取財務回報，因此提出法律訴訟，如管理層不願履行《營運協議》條款，將適時撤出淺水灣校舍。



香港國際學校始於1966年，經過長達近60年的發展，翻查資料，該校可謂是明星貴族學校，本港多個娛樂圈名人曾為校友，包括演員鄭嘉穎及鄭子誠；霍震霆前妻、港姐朱玲玲；歌手兼導演麥浚龍、導演王晶的女兒王子涵；藝人陳冠希與謝霆鋒亦為校友。



▼香港國際學校知名校友▼



美國路德會設在香港的委員會在1964年首次提交建造學校的提案，調查發現大部份美國人贊成建立一所採用美式課程的學校，預計每年有100個家庭安排子女入讀。其後美國路德會及香港教育署在1965年批准撥款及貸款興建校舍。

香港國際學校早於1964年開始籌辦，其淺水灣校舍在1967年正式開學。（官網圖片）

香港國際學校疑發生管理風波，創校團體美國路德會發表聲明指，將對管理團體HKISAL提出法律訴訟。（任葆穎攝）

香港國際學校始於1966年 成為香港首間美式課程學校

香港國際學校淺水灣校舍在1966年4月舉行動工儀式，首任校長名為Bob Christian，同年9月在舂坎角一幢臨時租賃的公寓樓內，開辦「香港國際學校臨時小學」，成為香港首間引進美式課程的學校，當時僅有120名學生。

目前小學低年級及高年級安排在淺水灣校舍就讀，學費連同建校費每年最低收約25萬元，更被全球教育集團Carfax Education評為全球150所領先學校之一。



香港國際學校淺水灣校舍在1966年4月舉行動工儀式。（任葆穎攝）

淺水灣校舍1967年正式開學 招收逾600名學生

其後香港國際學校淺水灣校舍在1967年正式開學，從幼兒園至12年級共招收逾600名來自不同國家的學生。直至1985年，港英政府批出大潭的土地予該校興建新校舍。如今小學低年級及高年級的校舍位於淺水灣，初中及高中則位於大潭。

香港國際學校（HKIS）位於淺水灣南灣坊23號的小學校舍。（梁鵬威攝）

2017年起全面翻新淺水灣校區 共設6個操場

香港國際學校在2017年起全面翻新淺水灣校區，小學低年級增設共6個操場、游泳池、禮堂、自助餐廳等；小學高年級所有課室面積擴張，增設多功能體育室、自助餐廳、藝術及科學等課室。

香港國際學校R1至G5學生（即幼稚園至初中學生）的必修課包括漢語。（任葆穎攝）

R1至G5學生必修課包括漢語

香港國際學校初中及高中提供三門現代外語，包括法語、西班牙語和漢語，並在高中提供各種大學先修課程（AP），而R1至G5學生（即幼稚園至初中生）的必修課包括漢語。

香港國際學校自2020年起被評為全球150所領先學校之一。（任葆穎攝）

自2020年起被評為全球150所領先學校之一

香港國際學校自2020年起，被全球教育集團Carfax Education發布的《The Schools Index》評為全球150所領先學校之一，更躋身在內地和東南亞前15名。香港其他上榜學校包括聖保羅男女中學、拔萃男書院及拔萃女書院等。

校友包括朱玲玲及麥浚龍 陳冠希與謝霆鋒是同學

香港國際學校全年學費連同建校費，視乎就讀年級收約25萬至29萬元。翻查資料，該校可謂明星貴族學校，校友包括無線演員鄭嘉穎及鄭子誠；霍震霆前妻、港姐朱玲玲；歌手兼導演麥浚龍、導演王晶的女兒王子涵，而藝人陳冠希與謝霆鋒亦為校友。