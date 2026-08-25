名古屋亞運會2026空手道｜香港運動員名單+賽程賽果+歷屆成績

撰文：陳綵瑤
出版：更新：

愛知．名古屋亞運2026的空手道項目將於9月20日至23日舉行，香港空手道隊派出劉慕裳、曾綺婷、洪晧崴等出戰。本文詳列香港空手道隊參賽名單、比賽日期及最新賽程。名古屋亞運將由HOY TV全程免費直播。

名古屋亞運2026空手道｜比賽日期

比賽日期：2026年9月20日至23日
比賽地點：豐橋綜合體育館
比賽項目：
【形】男子個人、女子個人、男子團體、女子團體
【組手．男子】60公斤以下級、67公斤以下級、75公斤以下級、84公斤以下級、84公斤以上級
【組手．女子】50公斤以下級、55公斤以下級、61公斤以下級、68公斤以下級、68公斤以上級
金牌數目：14

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單

香港空手道隊出戰名古屋亞運的名單，中國香港空手道總會已經公布。

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（男子組）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（男子組）

項目

運動員

個人形

洪晧崴

團體形

洪晧崴、李智剛、鄧宇軒

個人組手60公斤以下級

周家謙

個人組手67公斤以下級

鄭栩彬

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（女子組）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊名單（女子組）

項目

運動員

個人形

劉慕裳

個人組手50公斤以下級

曾綺婷

個人組手68公斤以下級

黃卓莉

名古屋亞運會2026空手道｜香港空手道隊。（夏家朗攝）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程

以下為香港空手道隊初步賽程，將隨官方進一步公布，以及香港運動員晉級形勢而持續更新。

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月20日）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月20日

上午9:00

女子個人形

劉慕裳

男子個人組手60公斤以下級

周家謙

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月21日）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月21日

上午9:00

男子個人形

洪晧崴

女子個人組手68公斤以下級

黃卓莉

男子個人組手67公斤以下級

鄭栩彬

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程（9月23日）

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊賽程

日期

香港時間

賽事

運動員

9月23日

上午9:00

男子團體形

洪晧崴、李智剛、鄧宇軒

女子個人組手50公斤以上級

曾綺婷

名古屋亞運空手道｜曾綺婷產後復出變換心態　無論勝負也笑着面對名古屋亞運空手道｜劉慕裳爭金　新例尺度模糊更完美是唯一對策

名古屋亞運2026空手道｜香港空手道隊往績

香港空手道隊在歷屆亞運累積2銀6銅，組手「大師姐」陳枷彣於2002年釜山亞運奪得女子60公斤以下級銀牌，是香港空手道隊首次站上亞運頒獎台；另一面銀牌則來自男子組的李嘉維，他於2014年仁川亞運奪得男子75公斤以下級亞軍。至於6面銅牌，包括2006年陳枷彣、2010年李嘉維及陳枷彣、2018年劉慕裳、2023年蔡韻瑜及劉慕裳。

名古屋亞運會2026空手道｜劉慕裳於2018年雅加達亞運及2023年杭州亞運奪得女子個人形銅牌。（資料圖片；鄭子峰攝）
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資料來源：名古屋亞運官網、維基

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