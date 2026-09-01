男生涉Ocamp性侵多人　被告稱過去女友都是靚女　無需非禮普通的

大四學生涉在2023年多個大學迎新營時性侵多名女學生，及偷窺他人洗澡，案件（HCCC153/2024）今（1日）在高等法院續審，控方播出被告與警方的會面錄影，當中有就事主C的指控作辯解。



被告在會面中否認曾非禮C，並說：「我以前拍拖嘅女友都係靚女，我唔係人身攻擊啦，如果可以對比到，我唔需要非禮啲咁普通嘅女仔囉！」他又思疑事主C因妒忌及意識到與他沒有發展機會，才作出非禮指控。



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控三項非禮罪、一項強姦及一項窺淫罪。五項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。就他所面對涉及事主C的非禮罪，控罪指他於2023年8月23日，在香港新界某路邊，非禮女子C。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

事主C稱在車上遭非禮

事主C早前供稱，被告載她回家時曾用手摸其大腿，他之後把車輛停泊在僻靜處，並取出四塊遮陽擋，打算側身躺到C的大腿上睡覺，又多次要求擁抱，最終更爬到C所座位，用勃起的陽具磨擦其私處約數秒，及用手摸了她的胸部一下。

被告稱唔會貿貿然去摸人大髀

庭上播放被告針對事主C指控的錄影會面，警方覆述其證供指：「所有女性喺我部車到，如果有任何親密行為，都會徵詢同意下先做，所以佢講大話。」被告同意他曾這樣說，又補充指，平常有用交友app，會與女網友遊車河。他強調：「我一定唔會貿貿然去摸人哋大髀，因為我係公務員，會搞到工都冇。」

向警員解釋何謂有feel

警員遂問被告，何謂：「有feel」。被告解釋，一般他會先與女生「玩game」，即比較手掌大小，然後順勢牽手，又說：「基本上無女仔唔肯嘅，你就知係咪有feel。」若然對方同意，他會先親吻對方，甚或會有更親密行為。

選行汀九橋因為是浪漫的地方

被告續說，案發當日載事主C回屯門，因通宵玩樂感疲累，中途在汀九橋附近停車休息。警問被告為何捨棄屯門公路，而選擇僻靜的青山公路。被告稱屯門公路停車會被警方截查，相反汀九橋景色優美：「係浪漫嘅地方。」

否認在車上曾發生非禮事件

被告憶述當天停車後，取出太陽擋遮擋車頭玻璃，並調整座椅休息，沒有特別事發生，否認曾非禮事主C。就對方指控他兩度用手摸大髀及摸胸，被告否認指：「連手都未拖就摸大髀，無攬無錫，係無可能囉！」

若有feel會直接問對方

他又指，若與對方「有feel」，不排除會有身體接觸，但他會直接問對方：「我有啲需要你可以幫我？」又指：「佢OK嘅會直接上嚟啦！」警員追問被告何謂「OK」，他解釋：「性行為或者拉低褲鏈。」警員再確認是否即是手淫，被告同意。

思疑C因覺與他沒有發展機會而誣告

被告強調：「我以前拍拖嘅女友都係靚女，我唔係人身攻擊啦，如果可以對比到，我唔需要非禮啲咁普通嘅女仔囉！」又稱：「（遊戲學會）其實有好多靚女，佢就真係唔算好靚嘅。」又指與C已經「friend zone左，好似兄弟。」就事主C作指控的動機，他思疑C因妒忌「靚女朋友」，覺得與被告沒有發展機會，因此作出指控。