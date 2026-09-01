男生涉Ocamp性侵案　指被告圖攝入其大腿　事主D認為是特登來抽水

大四男生涉在2023年不同的大學迎新營非禮數名女學生，並涉偷窺他人洗澡，案件（HCCC153/2024）今午（1日）在高等法院續審，疑在教大迎新營遭非禮的另一女事主D作供。



事主D出庭作供時稱，她在迎新營結識被告，在營火晚會中再碰面，並指被告曾捏她膊頭，當時有組員為她解圍。同晚稍後時間，被告在房內試圖側身攝入她大腿中間，她有感被冒犯及：「覺得佢係特登嚟抽水。」



被告Y.L.H（現年31歲，案發時為學生）被控三項非禮罪、一項強姦及一項窺淫罪。五項控罪分別在2023年1月、7月至8月間。除了一項在飛鵝山發生的非禮罪外，其餘控罪均涉及大學迎新營。

就他所面對涉及事主D的非禮罪，控罪指他於2023年8月23日，在大嶼山嶼南道䃟石灣香港基督教女青年會梁紹榮度假村某房間，猥褻侵犯女子D。

被告YLH在高等法院受審。(葉志明攝)

營火會上被告藉機捏D的膊頭

事主D出庭作供指，案發當日參加教大迎新營，是首次見到被告。她稱被告曾在玩遊戲時借故碰她膊頭，但她未有理會。其後在營火晚會時，被告再在她身後捏她膊頭兩下，有組員見狀說道：「唔好搞人哋啦，人哋有男朋友架啦！」因覺被告的觸碰非必要，她當下附和表同意。

聽到沖涼房有人大叫

同日晚上，她和組員在房內玩遊戲，被告主動為D「頂酒」，然而未幾他又用手掃事主大腿兩下，她覺尷尬和驚慌。其後她聽到沖涼房有人大叫，轉頭察看，看到被告正在關門。她憶述，當時無人說話。

覺被告突攝入其雙腿中間

其後被告走近她，突然側身攝入其雙腿中間，以及伸手搭她膊頭，她馬上逃離。D形容：「我覺得佢係特登嚟抽水。」惟被告事後道歉。她事後向營友訴苦，表示：「覺得呢個人好奇怪。」及有感被冒犯。