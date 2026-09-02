順豐香港籲慎防假冒短訊　騙徒藉派件失敗、包裹遺失呃資料

詐騙訊息｜媽媽們經常網購，相信順豐都是常用的速遞公司。早前順豐已經推出官方手機程式取代傳統SMS，目的就是防止客戶誤中詐騙訊息。近日，很多人都收到可疑短訊，指派遞失敗或取件通知，並要求致電取件或聯絡順豐速遞員。順豐發稿再次提醒市民防止受騙，本文亦會羅列常見的詐騙手法，大家亦可參考提醒自己及身邊人。



順豐香港提醒市民提高警惕，謹防假冒收件通知短訊。（順豐香港提供圖片）

順豐香港表示，騙徒常以「多次派件／聯絡不成功」、「地址不符」、「包裹損壞或遺失」等為由，並以「高額理賠」為誘餌竊取銀行戶口資料、要求轉帳或下載未知程式，騙徒常以隨機抽樣方式廣發訊息，並主要針對新來港學生、長者或家庭主婦等群體進行後續誘導。若收件人近日剛好有快件在途，極有可能墮進騙徒陷阱。

勿點擊未知連結 取件通知不再經SMS發送

順豐香港提醒市民，切勿隨意點擊未知連結或透露個人資料。建議市民下載順豐香港官方流動應用程式「SFHKAPP」，以獲取安全、準確的快件狀態。

而為防範日益猖獗的釣魚短訊詐騙，順豐香港自去年4月14日起，自取件通知不再透過SMS短訊發送，客戶可透過「SFHKAPP」接收快件通知，隨時掌握運單最新動態。

防騙「三不」原則 認清唯一官方查詢熱線

該公司並提出防騙「三不」原則：一、順豐不會要求客戶提供任何個人資料、銀行戶口或密碼；二、順豐不會要求客戶進行任何匯款或轉帳操作；三、順豐不會將客戶的來電轉接至第三方或執法部門。

順豐香港提醒，市民如接獲聲稱來自順豐的可疑來電，可主動要求對方提供對應的快件運單號。由於假冒人員無法提供真實運單資料，市民可藉此即時辨識對方真偽。市民亦應透過順豐香港唯一官方客戶服務熱線，以及官方流動應用程式內的在線客服進行核實。

順豐香港透過多個宣傳渠道發放防騙資訊，並深入大學校園開 展防騙教育。（順豐香港提供圖片）

順豐香港特別提醒市民留意以下重點防範事項：

- 下載官方流動應用程式：建議下載並使用「SFHK APP」接收官方收件通知及追蹤快件最新狀態，獲取安全可靠的官方信息。

- 警惕可疑信息及電話：接獲含有連結、要求提供個人資料或付款要求的短訊時，切勿點擊連結或下載任何未知程式；同時，切勿隨意撥打訊息內顯示的非官方電話號碼。

- 唯一官方客服熱線：(852) 2730 0273 為順豐香港查詢快件狀態及資訊的唯一官方客戶服務熱線。

- 懷疑遭受詐騙求助執法部門：市民如懷疑已遭受詐騙，請立即撥打999向警方報案，或致電香港警務處反詐騙協調中心18222求助；客戶亦可向順豐香港反饋相關資訊，公司將同步提供相關資料予警方跟進。