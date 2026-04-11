順豐2025年業績超預期　科技投入與業務協同打開增長空間｜聶振邦

2025年環球衝突不斷，重組供應鏈成為全球企業的核心考量，外部環境愈複雜，推動市場對能提供高品質一體解決方案的綜合物流服務需求提升，已是亞洲最大綜合物流服務提供商的順豐控股（6939）抓住了該機遇，迎難而上實現超預期增長。



2025年順豐業績續見穩中求進，收入首度突破3,000億元 (人民幣，同下) 至約3,082億元，同比增8.4%，並見股東應佔溢利連續兩年超過100億元，去年約111億元，增長9.3%，連續第四年見增長，尤其是其四季度的業績和利潤增長超預期，使JPMorgan等大行認為順豐已迎來可持續增長和利潤率修復的關鍵時期。

當前順豐整體財務健康，手握179億元自由現金流，2025年通過現金分紅44.6億元，並將A股回購方案總額度上限提升至60億元，同時啟動最高5億港元的H股回購方案，亦體現管理層對未來發展的信心。

數智科技提升運營效率

筆者留意到，順豐業績釋放背後，得益於其國內優勢業務穩固、及較同業領先的國際跨境綜合服務營收增長。從業務量來看，公司2025年同比增長25.4%,顯著跑贏行業平均水準，收入端，速運物流（SF Express）業務收入同比增長11.1%，並從2025年下半年開始進一步提速;供應鏈及國際業務收入同比增長3.5%，儘管貨代收入受貿易政策短期擾動，順豐通過升級跨境能力，全年不含KLN的順豐供應鏈及國際本體收入增速達32%，且逐季提速。

順豐業績良好，得益於其國內優勢業務穩固、及較同業領先的國際跨境綜合服務營收增長。（sf-express.com）

順豐秉持「成為備受尊重全球領先的數智物流解決方案服務商」的願景，以數智化賦能、供應鏈深耕、國際化拓展為經營重心，集團以AI賦能內部全鏈運營，通過智慧體、無人化設備規模化應用，持續提升運營效率。

2025年，順豐依託自研的「物流垂域大模型」，在覆蓋預測、規劃、行銷、履約等30多個核心業務場景打造AI認知決策智慧體矩陣，各類型智慧體數量超5,000個。在物流網路應用層面，順豐將數智科技深度嵌入「收派、調度、中轉、運輸」四大業務環節，推動全鏈路提效提質，減輕一線快遞員工負擔；而在客戶體驗與行銷中，AI亦全流程輔助人工，實現各作業場景深度融合與規模化應用；硬體方面，2025年順豐累計投運近3,000台無人車於多元場景，年運送快遞件量突破8,000萬件，有效優化末端運力結構。

順豐的數智科技能力亦獲得機構認可，2025年順豐入選《財富》“中國科技50強”，成為唯一入選的物流科技企業。截至2025年底，順豐日均Token消耗量超百億，專利達4,315項，軟體著作權2,551個，其數智科技的研發應用規模、應用深度均處於行業前列。

從提效到增收 打開新成長空間

對順豐而言，相關科技投入的價值，最終仍在於能否持續轉化為具體業務成果。年報顯示，2025年順豐在高科技、工業設備、汽車、零售食品等行業的綜合物流收入均實現超過20%的高增長。

依託AI賦能與全鏈路數字化，集團為企業客戶提供從頂層設計到實施落地的一站式數智供應鏈服務。如在智慧倉配領域，順豐與海外知名鞋服品牌共建專屬物流園區，打造全管道倉配解決方案，實現全庫存可視、可控、可溯，倉庫日均處理超20萬件，庫存周轉效率明顯提升。

2025年順豐在高科技、工業設備、汽車、零售食品等行業的綜合物流收入均實現超過20%的高增長。（sf-express.com）

針對中企出海趨勢，順豐打造“中越智達”跨境產品，為頭部ODM企業提供中越跨境全鏈路視覺化供應鏈解決方案，實現跨境供應鏈全流程100%可視，斷點溝通成本降低50%，口岸擁堵問題解決率提升至92%。

順豐以AI等數智科技應用為底盤，帶來全鏈路業務協同、網路優化及降本增效，成為提升經營效率與業務增長的重要抓手，使得業務增長的同時，集團2025年包括管理、財務費用率在內的四項費用率合共同比下降0.3個百分點，ROE穩健提升。

觀乎2026年環球局勢仍將動盪，筆者認為順豐憑藉領先的科技賦能，具條件在全球物流業進一步脫穎而出，於多元化產品業務、供應鏈業務和國際業務等領域形成深度協同，釋放「1+1+1>3」的戰略紅利，不僅強化規模經濟效應，更協助客戶共創價值，在全球化競爭中築就堅實的護城河。因此，集團業務前景和投資價值續可看好。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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