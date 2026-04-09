順豐同城｜三大業務齊升帶動純利倍翻　第三方即配優勢突顯

內地即時零售市場近年迎來大爆發，加上監管部門出手整治互聯網平台「內卷」，造就第三方即配市場迎來龐大機遇。作為內地第三方即配龍頭，順豐同城（09699）似乎「食正條水」，最新交出的2025年的全年業績盈利按年倍翻。隨著即時零售市場規模料於2026年闖過萬億元大關，順豐同城現價估值是否仍有「水位」？



核心數據全線破頂 抗逆力惹注視

順豐同城2025年全年收入達228.99億元（人民幣，下同），按年急升45.4%；同城配送訂單量激增逾55%。期內毛利按年升34.8%至14.45億元；純利2.78億元，按年大升約1.1倍。最令市場驚喜的是，經調整淨利潤按年飆升1.84倍至4.15億元，經調整淨利潤率達1.8%。

自2023年中期率先扭虧為盈後，公司已連續三個財年交出亮麗成績。去年內地外賣平台補貼戰打得慘烈，順豐同城盈利仍能倍翻，反映其商業模式具備極強抗逆力，成為行業內少數能做到「增收又增利」的企業。

三頭馬車齊發力 商家端跑贏大市

業績起飛，歸功於旗下三大業務板塊「三頭馬車」協同發力。當中面向商家的同城配送業務增長引擎最為強勁，透過深化與大流量平台的合作，及在旺季提供彈性運力，單是超市板塊的配送收入已急升逾80%，期內更拿下星巴克、麥德龍等大客，平台年活躍商家規模大增72%至112萬，進一步推動相關收入逾107億元，按年急增60%。

面向消費者的業務亦平穩發力，去年收入按年升13.7%至27.66億元；活躍消費者規模擴至逾2,606萬人，「急送搵順豐」的品牌效應逐漸成形。至於「最後一公里」的配送業務，去年收入達94.32億元，按年升42%。公司受惠下沉市場紅利，縣域覆蓋超1,400個，帶動電商件及攬收環節的收入與訂單量雙雙倍增。

監管整頓平台「內卷」 獨立第三方優勢突顯

撇除基本面，宏觀行業生態洗牌，或許才是順豐同城中長線增長的最大的催化劑。近期內地反壟斷機構及地方監管部門相繼出手，約談外賣平台並整治「拼補貼、控流量」等惡性競爭。行業正由以往「平台撳價」轉向公平競爭，商戶話語權將逐步提升。

這無疑為順豐同城這類「獨立第三方」營造極佳的生存空間。當商戶不再被單一平台「綁死」，自然傾向選擇服務質素有保證、且無利益衝突的中立運力。順豐同城能同時覆蓋抖音、美團、淘寶閃購及京東秒送等不同種類的訂單，其中立定位反而成為最強護城河。

宏觀而言，即時零售亦步入新的增長周期，商務部研究院《2025年即時零售行業發展報告》預料，內地即時零售規模於2026年將突破1萬億元大關，2030年更上望2萬億元，「十五五」期間年均增速高達12.6%。報告亦指出，即時零售正由純粹的商品交易升級至生活服務，長遠不再單靠「鬥平」，而是取決於配送速度與確定性。這意味無論零售平台大戰最終誰勝誰負，作為業務核心的第三方即時配送，勢將迎來爆發，長線受惠。

無人車 + AI概念 大行唱好股價見20元

科技賦能方面，公司正積極構建「騎手＋無人車」混合配送。截至去年底，無人車網絡覆蓋全國116個城市，營運車輛過千，月活躍行程超 5萬趟。配合AI技術，去年騎手績效提升30%。管理層更預期，隨着本地服務AI代理人（AI Agent）日趨成熟，有望開拓新流量入口。

目前順豐同城目前市銷率（PS）僅約0.47倍，對比美團（03690）的1.27至1.48倍，甚至同業平均約1倍水平，折讓幅度極其顯著。花旗亦派定心丸，預料首季同城配送業務在節日效應下維持健康增長，並上調公司2026至2027年收入及經調整利潤預測，維持「買入」評級，目標價20港元。