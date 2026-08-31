無牌防癌針｜01早揭走私細胞來港治癌　涉事醫護無被追究再推療程

《香港01》揭發「香港亞太醫療中心」涉提供無牌針劑，並宣稱是「防癌疫苗」。記者調查發現，放蛇時推銷疫苗的註冊護士路婉儀，及出任中心醫療總監的註冊醫生楊斌，正是「01偵查」2021年揭發走私細胞療程報道中，涉事的醫護人員。

報道刊出五年，據知涉事的醫護均無被追究。衞生署和海關當年曾聯合執法，但無發現違法情況，並將個案轉介至醫委會。醫委會無回應有無跟進，只表示不適宜評論個別紀律個案。

涉事護士路婉儀否認提供無牌針劑，她另涉詐騙被廉署起訴。註冊醫生楊斌則稱，有離職員工「違法誠信」，又稱公司帳號被人盜用，但無回應2021年的報道。



【01偵查YouTube Playlist】

無牌防癌針・專頁｜

記者表明身份要求路婉儀回應提供無牌「防癌針」事件，她一邊否認，一邊與其他職員一同進入診所房間。（王海圖攝）

01早揭有醫護走私深圳細胞 癌末病人曾打針

細胞療法在香港屬先進療法，受嚴格規管，至今無任何獲批醫院以外的私人機構可以提供相關療程。

2021年《香港01》揭發，註冊老人科醫生楊斌從深圳走私細胞到港，為癌症病人治療。藝人林子博的太太董燕君，以及其他患癌的藝人都在該醫生的診所做過療程，但最後仍不敵癌症離世。

記者當時到楊斌的診所放蛇，他介紹混合NK細胞及CIK細胞的免疫細胞療法，要價50萬元。他當時稱，是用來自他人臍帶血的異體免疫細胞製品，細胞來自深圳一個實驗室。事件涉非法藥製劑、走私、非法輸入血製品、無牌在非日間醫療中心做手術，及非法器官買賣，共五宗罪。

免疫細胞療法・專頁｜揭深圳走私細胞來港 林子博太太曾接受療程

記者放蛇時，路婉儀稱在香港用CAR-T細胞療法救過三人。（香港01記者攝）

護士路婉儀再涉無牌防癌針 吹噓曾用細胞療法救人

當時有傳媒循另一途徑接觸這位醫生，負責審查病人資格的是註冊護士路婉儀，就是《香港01》記者放蛇時，在「亞太醫療中心」介紹無牌針劑WT1的人。

記者這次放蛇了解無牌「防癌疫苗」時，路婉儀稱在香港用細胞療法「救過人」：「CAR-T我救過幾個人，只有三人，（花費）300多萬元。」

2026年7月，記者再到訪「亞太醫療中心」，找到路婉儀，並表明身份要求她回應無牌「防癌疫苗」事件，她一邊否認中心提供無牌WT1針劑，一邊與其他前枱職員一同進入診所房間，並關上門。

放蛇時路婉儀曾指在尖東另有診所可打WT1，記者獲得涉事醫美診所名字，路婉儀是公司前股東。《香港01》曾向該註冊診所查詢，至截稿前無收到回覆。

2026年7月，廉政公署落案控告三人串謀詐騙「社區券」津貼，其中一名被告是路婉儀。（廉政公署網頁截圖）

路婉儀另涉詐騙政府津貼 被廉署起訴

這位「路姑娘」路婉儀亦是私營護理機構關愛健康協會的董事，她涉嫌和另外兩人虛報值勤紀錄，詐騙130萬元長者社區照顧服務券津貼。2026年7月，她被廉政公署落案控告兩項串謀詐騙罪，正保釋候審。

經營中心的「香港亞太集團有限公司」，董事是一名姓謝（Xie）的人士，她持中國護照，報住深圳。

老人科醫生楊斌是「香港亞太醫療中心」的醫療總監，他在2021年被《香港01》揭發，涉走私深圳細胞來港為癌症病人提供療程。（資料圖片／香港01記者攝）

涉走私細胞醫生任醫療總監 確認衞生署曾調查

《香港01》2021年揭發的註冊醫生楊斌，他是「亞太醫療中心」的醫療總監。

楊斌書面回覆稱，近來有自稱消息人士向外界披露有關診所的負面消息，衞生署收到投訴後，曾於7月17日到訪診所，他稱已配合調查和釐清疑問，診所操作一切正常。他稱，初步懷疑有離職員工「違法誠信」，未經許可透露不盡不實資料，又稱公司帳號被人盜用，已就事件報案。

至於2021年，楊斌涉嫌走私深圳細胞和違規提供療程，當年記者多次找他，他都沒有回應；五年後的今日記者再追問，他再無回覆。

2021年，記者獲得一張在楊斌診所接受免疫細胞療法患者提供的相片，使用的「NK細胞懸液」列明「回注醫院」是「錦星花園」，是深圳近文錦渡口岸的舊式屋苑。（受訪者提供）

藝人家屬曾接受走私細胞療程 稱不知情轟可害命

2020年，藝人林子博太太董燕君因罕見癌症「平滑肌肉瘤」離世。2021年，《香港01》揭發楊斌提供走私細胞療程後，林子博受訪承認，太太生前曾在楊斌診所接受相關療程，並確認製品是由深圳用類似「冰皮月餅」的保冷袋及乾冰運到香港。他當時指，不知道診所違法提供療程：「我寧願是一包鹽水，一包鹽水最多是騙財，如不知道是哪裏來的細胞，甚至會是害命。」

當時記者獲得一名曾在楊斌診所，接受免疫細胞療法患者提供的相片，為病人注射的「NK細胞懸液」包裝上，「回注醫院」一欄寫上「錦星花園」，是深圳近文錦渡口岸一個舊式屋苑。

接衞生署轉介後有無跟進？

醫委會：不宜評論

據記者了解，2021年的報道刊出至今，涉事的醫護人員及其他人士都沒有被追究，並仍然執業。到底衞生署、醫委會和護士管理局做過什麼？

衞生署和海關均指，2021年曾到相關處所聯合執法，未發現違法情況。衞生署指事件可能涉醫生的專業行為，當時已轉介至醫委會。

無論是2021年，還是《香港01》這次揭發的違規事件，醫委會有無收到舉報？收到衞生署轉介後有無跟進？醫委會僅指委員會具行使紀律處分的權力，故不適宜評論個別醫生的紀律個案。

護士管理局指，未接獲任何護士涉及兩宗違規醫療事件的申訴或告發。

「亞太醫療中心」和註冊護士路婉儀推介的所謂「防癌疫苗」在港無註冊，記者追查下找到針劑生產商。（小紅書截圖）

「亞太醫療中心」和註冊護士路婉儀推介的所謂「防癌疫苗」WT1在港無註冊，針劑來自哪裏？記者調查無牌針劑來源，並找到生產商，詳見周二報道。

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