無牌防癌針｜議員斥恐懼行銷　不容發展騙人醫療　病人組織嘆無奈

《香港01》調查揭發，本港有機構提供宣稱可以防癌的無牌針劑，醫療衞生界立法會議員林哲玄批評，涉事針劑非藥物，細胞療法亦處於科研階段，不可用於無獲批的臨床個案。他擔心有人用引起不安和恐懼的方式推銷醫療產品，形容有關生意是「絕對不容許發生的產業」。

病人組織「癌症資訊網」創辦人吳偉麟指，對有不法份子抓住病人面對重病時的混亂、利用大眾對新醫療發展一知半解，去推銷無實證的療程感到無奈。他贊同本港現行對先進療法的嚴格管制，希望衛生署及醫委會對另類治療加強監管及執法，保障市民。



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「亞太醫療中心」和註冊護士路婉儀推介所謂「防癌疫苗」，在港無註冊為藥劑製品。（小紅書截圖）

細胞療法仍處科研階段

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，細胞療法仍處於科研階段，WT1亦非註冊藥物，放眼全世界都不可用於無獲審批的臨床個案。他強調，每一種療法都要經過長時間研究和嚴格審批。

記者在「亞太醫療中心」放蛇時，註冊護士路婉儀除了推銷宣稱可以防癌的無牌針劑，更稱可以用NK細胞療程「精準防癌」。林哲玄指，近年細胞療法的科研有令人鼓舞的成果，能有效將部份難以控制的癌症生存率延長及控制病情，但他表示「謹此而已」，而細胞療法一般都是用於治療，並非用於預防疾病。

記者在「亞太醫療中心」放蛇時，拍到有客人準備接受注射。（香港01記者攝）

非醫生、無牌處所、無牌針劑 樣樣錯

涉事中心使用非藥物，針劑來源、運送方法、儲存方式不明，負責為客人施行的人資歷不明，亦無註冊醫生作治療前診斷。中心非註冊診所或日間醫療中心，不知道是否適合進行相關治療或服務，林哲玄反問事件是「錯了多少東西？」他指衞生署有責任打擊，但最後仍要靠公眾舉報。

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，擔心有人用引起不安和恐懼的方式推銷醫療產品，形容是「絕對不容許發生的產業」。（資料圖片／梁鵬威攝）

恐懼行銷 「不容發展騙人醫療產業」

路婉儀在「亞太醫療中心」推銷的循環腫瘤細胞（CTC）檢查，是檢查血液中腫瘤脫落細胞的數量，數量愈多代表身體消除突變細胞較慢，免疫系統可能受抑制，患癌風險相對較高，可以找出早期癌症風險。不過，她稱「有五粒癌症種子，十年內發病機率超高」又是否事實？

CTC數量是以檢查血量單位計算，林哲玄認為，涉事人士無詳細、正確解說檢查數值，單用「癌症種子」概念來販賣焦慮。

記者放蛇時，註冊護士路婉儀稱，如循環腫瘤細胞（CTC）檢查出有五粒「癌症種子」，「十年內發病機率超高」。（香港01記者攝）

林哲玄指，近年不少人說要發展醫學科技、治療產業，但最擔心就是這種用商業化方式去推銷產品，罔顧市民實際需要，用引起不安、顧慮，甚至恐懼的方式去賺錢的生意：「這種正是我們非常擔憂，亦絕對不容許發生的一種產業，我稱之為偽產業，是騙人的方法。」他強調，香港應發展的醫療產業，應由醫生、學者牽頭，以嚴謹的科研數據為基礎。

香港對細胞治療及其他先進療法規管嚴格，林哲玄認為香港應鼓勵科研，可以考慮加快新療法研究的審批，但不應低規管門檻。

2021年被揭提供走私細胞療法的醫護至今無被追究，病人組織「癌症資訊網」創辦人吳偉麟指感到無奈。（王海圖攝）

病友接受走私細胞治療最終離世 涉事醫生無懲處

病人組織「癌症資訊網」創辦人吳偉麟是癌症康復者，對於有人宣稱有疫苗可防癌，他指「絕對不認同，這個絕對是誇大其詞。」他認為，所有療法及藥物均建基於實證醫學，「沒那麼多神話」。

2021年，《香港01》及傳媒揭發老人科醫生楊斌和護士路婉儀，涉走私深圳細胞來港，違規為癌症病人提供細胞療程。吳偉麟指當時「癌症資訊網」有會員在涉事診所接受過治療，最後都因病離世。

老人科醫生楊斌是「香港亞太醫療中心」的醫療總監，他在2021年被《香港01》揭發，涉走私深圳細胞來港為癌症病人提供療程。（資料圖片／香港01記者攝）

吳偉麟指事件被揭發，涉事機構曾暫停營業，但以他所知之後無人再作其他跟進：「事實上我們見到相關人士在過去幾年，仍然活躍於醫療界，我們都感到好無奈。」他指，現行法例對中西醫都有嚴格監管，希望衛生署、醫委會就另類治療系統有更強監管及執法，以保障市民。

香港規管嚴格，只有港大、中大醫學院及部入醫院醫院，獲批CAR-T（嵌合抗原受體）細胞療程臨床應用，但並非所有癌症、病人都獲批使用關療法，其他種類的細胞療法亦未可在港應用。

有病人透過中介，轉到日本、台灣等可以合法執行多種細胞療法的地方接受療程，但吳偉麟指生死攸關的問題下，仍支持香港現行的嚴謹規管，認為不應隨其他地方放寬。

吳偉麟觀察到不法份子借助新的醫學名詞、治療方向，捕捉病患面對危急情況的心理推銷。（王海圖攝）

網上醫療資訊雜亂 病人組織盡力防騙

不過，網上愈來愈多新興療法的宣傳，部份對療法成效的描述更是誇張。吳偉麟指，很多病人面對癌症或大病挑戰時，都會感到混亂，如果遇到有一些可以給病人很大信心的宣傳，他們可能會選擇嘗試，而不法份子就借助新的醫學名詞、治療方向，在大眾對新療法仍然一知半解時，用不同的手法捕捉病患面對危急情況的心理推銷。對此情況，他亦表示無奈。

2023年1月至2026年7月，消委會共接獲3485宗有關醫療服務的投訴，當中29宗涉懷疑不安服務，280宗涉銷售手法，765宗涉服務質素。

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