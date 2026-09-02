無牌防癌針｜DR美容事故釀死傷　香港嚴管細胞療法　日台立法規管

《香港01》2021年揭註冊醫護人員，涉走私內地細胞製品為癌症病人提供療程，2026年再揭相關人士推銷無註冊的「防癌」針劑，又建議客人到海外接受細胞療程「精準防癌」。

細胞療法在香港受嚴格規管，在多種的療法之中，暫時仍只有CAR-T（嵌合抗原受體）細胞療法獲批，在部份醫院中作臨床應用。日本、台灣等地就有限度放寬應用，海外醫療中介產業亦應運而生。

香港嚴格規管全因2012年的DR醫學美容事故，CIK（細胞因子誘導殺手）細胞療程用的製品受污染，造成一死兩傷殘。集團創辦人曾承認，當時療法並無實證，庭上更透露，集團在推出療程前一個月，僅派員工到廣州的醫院學習療程兩天。



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▼免疫細胞療法流程▼



細胞療法的原理是抽取血液中的免疫細胞，在實驗室中大量培養及增強效能後，輸入患者體內對抗疾病或修復受損組織，較常聽到的是以此對抗癌細胞。使用的免疫細胞可以來自患者自身血液（自體細胞)，亦可以來自捐贈者、他人臍帶血（異體細胞）。

2025年3月，港大醫學院公布研究團隊完成本港首宗CAR-T細胞治療末期多發性骨髓瘤個案。（港大醫學院圖片）

香港嚴管先進療法 僅獲批醫院可做CAR-T細胞療程

在香港，細胞療法屬先進療法，其製品被歸類為藥劑製品。截至2026年8月，香港只有五種先進療法製品已向香港藥劑業及毒藥管理局註冊。

細胞療法在香港受嚴格規管，現時只有香港大學醫學院、中文大學醫學院、瑪麗醫院、香港兒童醫院、威爾斯親王醫院及養和醫院，獲批CAR-T（嵌合抗原受體）細胞療法的臨床研究及應用，無私人機構可以提供，獲批使用的個案主要治療血液癌症。

至於NK（自然殺手）細胞和CIK（細胞因子誘導殺手）細胞療法，在香港仍處於科研階段，未被批准在臨床應用。

2012年，DR醫學美容集團向顧客提供自體CIK細胞療程，但製品受污染導致一死兩傷殘。（SCMP／Getty Images）

DR美容CIK針受污染 釀一死兩傷殘

香港對細胞療法的規管嚴格，皆因DR醫學美容事故。

2012年，DR醫學美容集團以美容保健為名，向顧客提供自體CIK細胞療程。同年10月，有細胞製品膿腫分枝桿菌受污染，一人受感染後出現敗血性休克，多重器官衰竭死亡；另外兩名顧客傷殘，其中一人需截去雙腿及右手四指保命。集團創辦人周向榮的胞姊亦曾接受療程，感染相同細菌及出現敗血症徵狀。

感染發生後，周向榮曾向傳媒承認無證據證明CIK療法的療效，但稱回輸的自體細胞無害，不是毒針。

DR醫學美容集團創辦人周向榮曾向傳媒承認，無證據證明CIK療法的療效。（資料圖片／盧翊銘攝）

前員工僅廣州學技兩日

周向榮、實驗室助理陳冠忠及施針的西醫麥允齡被控誤殺，周向榮和麥允齡均為註冊執業醫生。

控方在庭上指出，三名被告及集團五名職員於2012年2月，曾到廣州軍區總醫院學習CIK療程兩天，3月就在港私下向兩名員工試做療程，同月底正式向顧客推銷，4月為首名顧客完成療程。

三被告誤殺罪成 集團創辦人、施針醫生遭醫委會除名

周向榮和陳冠忠一審誤殺罪成，分別被判監12年及10年，及後刑期上訴得直，改判10年及8年監禁。2023年，周向榮被醫委會裁定，從醫生名冊永久除名，醫委會指事件削弱公眾對醫護的信心，又批評他未深切反省。

原審陪審團對麥允齡的控罪未達有效裁決，案件於2020年重審，她被裁定誤殺罪成，判監三年半。麥允齡及後上訴但被駁回，上訴庭指其上訴理據無合理可爭辯之處， 她於2022年被醫委會從普通科醫生名冊中除名，為期五年 。

▼2012年DR美容針慘劇 三人誤殺被判囚▼



日、台有限度放寬

過去幾年，香港愈來愈多機構提供海外醫療中介服務，轉介客人到日本、台灣等可以合法執行免疫細胞療法的國家和地區。前TVB綜藝節目金牌監製錢國偉、「板前壽司」創辦人之一鄭威濤生前都去過日本，接受NK免疫細胞療法治療胰臟癌。這些中介產業現時無任何監管。

在日本，除部份CAR-T細胞療法，其他細胞治療和WT1疫苗都不是官方健保體制認可的常規療程，但可以透過「自由診療」，即全自費醫療的方式，在私人機構接受有關療程。

培養細胞製品及提供療程的機構，需按《再生醫學等安全性確保法》 向厚生勞動省申請及通過審查，進行療程的個案亦要向當局報告，但官方發出許可主要是監管療法背後的風險，不等於確認其療效。

台灣衛生福利部設網頁，列出全台獲批進行的再生醫療項目及合資格提供療程的機構。（台灣衛生福利部網頁截圖）

台灣於2018年起，准許合資格的醫療機構，提供在海外已施行，並於台灣有一定個案數量、確定安全性及成效，且風險性低的細胞療法。2024年，當地再通過《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》 ，進一步規管臨床應用、執行資格及相關製品研發及上市流程。

台灣衛生福利部網頁的再生醫療專區，列明各醫療機構獲批開放的療程項目，除皮膚相關的項目外，其他器官的療程均須在獲批准的醫院進行，而且未見有「防癌」療程。

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