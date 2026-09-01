無牌防癌針｜不同公司宣傳來港打針　德國生產商指不能注射體內

《香港01》周一（8月31日）揭發「亞太醫療中心」以防癌為名，提供無牌針劑WT1。衞生署周一晚表示嚴肅跟進，並再次突擊巡查，亦留意到內地社交網有大量宣傳無牌針劑到廣告，已通報內地執法單位。

記者追查發現，不同公司在內地各大平台宣傳來港打WT1針，其中「亞洲再生醫療」董事更親自拍片，公司職員承認有此片段，但表示曾想引入WT1但衞生署指不適合，已停止相關工作。亦有人在上市公司旗下的中心拍片宣傳，但該公司稱有人出席活動期間冒用場地拍片。

生產WT1的德國總公司回應指，產品亦未被批准直接用於患者身上，如發現有人濫用、未授權分銷、誤導性推廣或不合規使用，會保留追究權利。



【01偵查YouTube Playlist】

【無牌防癌針・專頁】

註冊護士路婉儀推銷無牌「防癌針」時，曾展示一張宣傳單張。（香港01記者攝）

衞生署無批無牌針入口

「亞太醫療中心」涉提供無牌針劑WT1，宣稱可以預防20多種癌症。據記者了解，這間中心已為多人施打過無牌WT1針劑，當中不少是內地人，記者放蛇當日亦遇到操普通話的客人稱，當日要打第二針。記者亦在診所拍到，一名女子疑用發泡膠盒運送針劑。

衞生署指，無發出WT1的進口證或臨牀試驗藥物測試證明書。

路婉儀向記者展示的WT1宣傳單張，是由「亞洲再生醫療」印製。（香港01記者攝）

宣傳單張印「亞洲再生醫療」 公司否認供貨

在「亞太醫療中心」向記者推銷WT1針劑的註冊護士路婉儀，曾展示一張WT1的宣傳單張，上方印上了「亞洲再生醫療」。

「亞洲再生醫療」是香港的註冊公司，官網有介紹WT1針劑的頁面，在7月下旬加上了「日本海外醫療」的字眼，到8月更在服務列表隱藏了介紹WT1的文章。

內地社交平台小紅書有名為「亞洲再生」的帳號，上載影片宣傳「帶爸媽去香港打WT1」。（小紅書影片截圖）

「亞洲再生醫療」職員錢先生否認和「亞太醫療中心」有關，稱無在港供應WT1針劑，不認識推銷針劑的路婉儀，數年前起和「亞太醫療中心」已無商業關係。他稱公司主要做從事海外醫療業務，WT1是在日本供應，在香港理論上不應提供這服務。

對於有人出示「亞洲再生醫療」的單張推銷WT1，錢先生稱「你打開小紅書，我們常覺得奇怪，有不認識的人常轉發我們的東西。」

董事拍片宣傳在港打WT1 含錯誤資訊

內地社交平台小紅書有名為「亞洲再生」的帳號拍片介紹「亞洲再生醫療」的產品，稱是官方帳號，有影片稱「與其花錢買抗癌保健品，不如帶爸媽來香港打WT1」，又說出「香港的WT1已經很成熟，正規的醫院和診所都可以接種」的錯誤資訊。影片又宣傳，可以帶同內地的體檢報告，「去最近的關口診所，尖沙咀、銅鑼灣超就腳」。

拍片者是「亞洲再生醫療」的董事兼行政總裁劉倩妤。她在片中曾稱尖沙咀中心為診所，但私人醫療機構登記冊上無紀錄。她在片中稱，因家人曾患癌已創業，希望幫助更多人，帳戶又有大量公司參展、中心內部環境的片段。

「亞洲再生醫療」在香港有註冊公司，中心位於尖沙咀。（李穎霖攝）

職員終認曾宣傳 遭衞生署反對

記者再找這間公司，職員終認公司曾拍片介紹，稱曾想引入WT1，但向衞生署了解後，發現「原來這產品不適合在本地提供服務」，已停止相關工作，又稱在港無提供過WT1。

微信有公眾號影片稱，一間位於尖沙咀的中心有提供WT1針劑。（微信影片截圖）

另一上市公司旗下中心指有人冒用場地拍片

另外微信有公眾號影片稱，一間位於尖沙咀的中心有提供WT1針劑。中心回覆指，在香港無提供WT1針劑，僅向有需要人士建議可到日本接受相關治療。

中心指不認識拍片的人，查核後發現該人士隸屬一間參與本中心醫療學術研討會的合作單位，僅以付入場費形式參與學術活動，與中心不存在任何直接業務或僱傭關係。中心指已要求涉事帳號刪除失實內容，以免公眾產生誤解。

「亞太醫療中心」和註冊護士路婉儀推介的所謂「防癌疫苗」為PepTivator WT1。（小紅書截圖）

WT1德國生產商在港設公司 職員稱只向醫院供貨

「亞太醫療中心」曾在內地社交平台上載過WT1針劑的相片，是德國生物科技公司Miltenyi Biotec的產品PepTivator WT1。

Miltenyi Biotec在香港有註冊分公司，香港網頁標明產品用於「ex vivo」，即體外處理，其中一款只供研究用途的有標價，可以在網頁下單。翻查說明書，只供研究用途的產品可用於免疫治療及疫苗研究。

記者曾致電香港公司，職員稱只向醫院供貨。

Miltenyi Biotec香港網站列出其中一款Peptivator WT1列明只供研究用途，有標價亦可以在網頁下單。（Miltenyi Biotec網頁截圖）

德國總公司：未被批准體內應用

Miltenyi Biotec德國總公司回覆指，兩種Peptivator WT1均不適用，亦未被批准直接用於患者身上，或其他體內（in vivo）應用，無授權、推廣或驗證任何超出預期用途或監管的使用方式，但基於保密政策，不會透露客戶及訂單等資訊。

針對有無發現產品流入私人市場，Miltenyi Biotec指正審視資訊，如發現濫用、未授權分銷、誤導性推廣或不合規使用，會保留追究權利。

近年「再生醫學」、「長壽醫學」產業堀起，愈來愈多人宣傳入侵性醫學療程和另類療法。有立法會議員和病人組織轟不良份子販賣焦慮，發展「偽產業」，詳見另稿。

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