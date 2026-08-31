無牌防癌針｜12萬元三針稱防20種癌　走私細胞醫護再涉足治癌產業

「癌症」二字令人聞風喪膽，有重症、末期病人會聽信「另類療法」，亦有人願意一擲千金治未病。《香港01》調查發現，一間名為「香港亞太醫療中心」的機構，宣傳並提供價值12萬元的「防癌疫苗」，稱可預防20多種癌症，毫無副作用，更推介「高危」人士到海外做細胞療程「精準防癌」。

衞生署確認涉事的針劑無註冊，本港亦無註冊疫苗可「一針防多癌」，不過突擊巡查無發現，只就中心廣告違反《不良廣告（醫藥）條例》發出警告信。涉事的醫護早於涉2021年被《香港01》揭發，涉走私深圳細胞製品來港為癌症病人治療。



【01偵查YouTube Playlist】

【無牌防癌針・專頁】

廣告宣傳來港打WT1針 稱防癌防復發

《香港01》發現，內地社交平台多個帳號宣傳所謂的「防癌疫苗」Wilms' Tumor 1（WT1），聲稱接種後可預防多種癌症，康復者打了針亦可防復發，更稱可以在香港接種。

記者佯裝想接種，向其中一個帳號查詢，對方先在微信傳來一份簡體字簡報，稱WT1是一種「肽」（Peptide），是「癌抗原」 ，可以醫治、預防20多種癌症和腫瘤，又可以抗復發、抗轉移，更稱十分安全。簡報引述多份研究，形容得像神藥一樣，於是記者按對方的安排，到位於尖沙咀亞太中心的「香港亞太醫療中心」諮詢「醫生」。

記者放蛇時拍攝到，有操普通話的人士諮詢職員後，在中心內準備接受注射。（香港01記者攝）

尖沙咀大本營 操普通話人士稱打第二針

中心內部看上去像診所，有HPV疫苗、醫美服務的宣傳海報。記者被安排在一間房內和其他客人一同等候，房內有幾個靜脈輸液架，一旁的手推車亦有醫療用品和及疑似採血管。

相連診間有女職員向兩名操普通話人士詢問病歷和想做的療程，其中女客人是首次到訪中心。職員指女客人打營養點滴，又指她的膽固醇高，建議施打「排肝毒」的針劑。

另一男客人就曾光顧，明確向職員表示當日想「排肝毒」、打「腦活素」和第二針WT1，問診的職員指他「排肝毒」後，會安排專車接他到尖東另一診所接種WT1。客人對要「轉場」一度提出質疑，指上次就在該處所接種，職員就解釋稱用來保存針劑的冰箱被搬到尖東診所。

中心職員稱WT1針劑毫無副作用，又推介日本NK細胞療程，稱可「精準防癌」。（香港01記者攝）

三針要價12萬元 稱毫無副作用

安排好兩個客人的療程後，職員以討論內容涉私隱為由，帶記者到另一間房諮詢。職員介紹WT1為「普遍性預防疫苗」，製造方法是提煉他人的癌細胞，放入無毒的細菌培養「訊號」，再將該些細菌注射到體內：「等你的軍隊，我們叫T細胞，記得原來這些叫癌症，我要打它。」

職員稱，接種WT1毋須事先抽血，但需要醫生處方才可施打有效率約八成，三個月內打完三針，一共要價12萬元。她稱「疫苗」安全：「沒有副作用，只有無作用。」

推銷赴日做NK細胞療程 稱「精準防癌」

比起直接打WT1，職員更推薦記者先抽血，做循環腫瘤細胞（CTC）檢查，稱可找出體內有多少「癌症種子」，稱「多過五粒，你在十年內發病的機率超高。」如檢查屬高危族群，她建議去做直接去日本，做價值40萬元的NK細胞「精準防癌」療程，又稱自己一直有接洽日本的醫院，可代為安排。

職員稱，香港無NK細胞防癌療程，日本對細胞治療製品出口規管嚴格，無法運來港，只可以親身到當地醫院做。不過，她強調自己在洽談「可否用歐洲原材料做一些東西過來」。

涉事的「亞太醫療中心」位於尖沙咀亞太中心。（李穎霖攝）

衞生署：WT1本港、國內外均非註冊藥

聽起來很厲害，但事實又是什麼？

衞生署確認WT1疫苗在香港不是註冊藥劑製品，其安全、效能及質素未經香港藥劑業及毒藥管理局評審，署方亦沒有發現國內外藥品監管機構的相關註冊紀錄。換言之，該中心打無牌針劑已經違法。

為記者預約的微信帳號宣傳稱，中心是日間醫療中心，但私營醫療機構登記冊上無相關紀錄，亦無登記為診所。記者放蛇當日拍攝到，中心內有職員為客人注射針劑。

2026年7月，衞生防護中心在Facebook發文提醒公眾，本港並沒有註冊疫苗可以「一針防多癌」。（衞生防護中心Facebook專頁）

衞生署指，留意到有人聲稱有可預防多種癌症的疫苗，正嚴肅跟進事件，已多次突擊巡查涉事處所，暫時未發現違規，會繼續跟進。署方查過有關中心及公司的廣告內容，涉嫌違反《不良廣告（醫藥）條例》，已根據既定的程序及機制向有關公司發警告信，要求移走或刪除有關內容。

衞生防護中心7月在社交平台發文提醒公眾，本港並沒有註冊疫苗可以「一針防多癌」，切勿輕信未經證實的醫療聲稱。

海關指會密切留意有關情況，如發現有任何懷疑走私活動會積極跟進調查。根據《進出口條例》（《條例》），任何人在沒有有效進口許可證下進口藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款五十萬元及監禁兩年。

宣傳「亞太醫療中心」的內地帳號，曾宣傳另一間「鉑雅醫療中心」，兩中心的地址、電話、裝修都一樣。（微信公眾號截圖）

小紅書宣傳另一機構 涉偷運孕婦血來港廣告

在小紅書上宣傳「亞太醫療中心」的帳號，過往曾宣傳另一間「鉑雅醫療中心」，雖然公司的內地董事和經營「亞太醫療中心」的不是同一人，但地址、電話、裝修都一樣，「鉑雅」的微信公眾號曾發過一份WT1簡體字簡報，與記者放蛇時收到的是同一份。

2026年1月，「鉑雅」曾涉在社交平台宣傳為內地孕婦安排抽血，將樣本偷運到香港，檢驗胎兒性別 。衞生署當時指，中心自稱為「香港註冊醫療診所」，但根本無註冊，亦無根據《私營醫療機構條例》提交豁免書申請，網站發布的其他廣告亦涉違反《不良廣告（醫藥）條例》，已向有關中心發出警告，亦將個案轉介海關 。

向記者推銷無牌針劑的人是註冊護士路婉儀。（香港01記者攝）

推銷無牌針劑護士曾涉走私細胞療程

除未經註冊的針劑，細胞治療等先進療法及製品在香港受嚴格監管，記者放蛇時「亞太醫療中心」職員稱，計劃從歐洲運細胞製品來港做療程，如無衞生署批准也不可行。到底向記者推銷療程的是什麼人？是否醫生？

記者調查發現，有註冊醫護涉事，這些人於2021年已被《香港01》揭發，涉走私深圳細胞製品來港為癌症病人治療，詳見另稿。

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