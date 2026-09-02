匡智會前舍監涉姦女院友　辯稱給事主生存希望　5強姦罪全罪成

匡智會前男助理舍監涉5度強姦一名輕度智障女院友案（HCCC277/2025），案情透露女事主的床單上有被告的精液，被告自辯時卻稱，他與事主互有感情，並稱想給事主生存的希望，但他否認曾強姦事主，並稱因曾穿短褲坐事主的床，當天並流了很多汗。



法官游德康早前引導指，就本案的5項強姦罪，每罪都需獨立考慮，不應被單一控罪的結果影響其餘控罪的裁斷。5男2女陪審團今(2日)退庭商議6小時，裁定被告5項強姦罪全部罪成，其中兩罪為一致裁定，另外三罪為6比1裁定。



案件押後至10月14日判刑，以待索取事主的創傷報告，以及被告的心理及精神科報告，期間被告還押。



被告宗培基（被起訴時38歲，助理舍監）被控5項強姦罪。控罪指，他於2024年7月13日至8月9日間，在大埔的某宿舍五度強姦X。

被告宗培基在高等法院受審。(葉志明攝)

被告宗培基案發時在匡智會旗下殘疾人士院舍工作。（夏家朗攝）

事主智商只與一名9歲多的兒童

控方案情指，事主X在2002年出生，現年23歲，智商約相當9歲8個月大的孩童。事主4歲時，她被察覺有發展遲緩，其後評估為輕度弱智。她案發時居住大埔宿舍。被告在2024年成為該宿舍的助理舍監。事主視被告為朋友，會稱之為「基Sir」，二人會閒聊及一起玩賽車遊戲，被告亦會請她吃棉花糖。被告在6月起與X 接觸，宿舍舍監在8月懷疑被告曾侵犯事主報警。

被告儲物櫃有性用品 事主床單有精液

警方在被告的儲物櫃發現內有兩支潤滑劑、一盒及9個未開封的避孕套，並有用男士生殖器噴劑；法證在X的床單找到被告精液及事主的DNA。院舍的閉路電視片段顥示，被告上班時段曾4次帶X進入男職員房，以及進入X房1次，兩個房間內無閉路電視。但影片顯示，被告曾離開房間時衣衫不整，或似換了衣服。

女事主沾有被告宗培基精液的床單，亦是證物之一。(陳蓉攝)

案情指被告宗培基的儲物櫃內有避孕套及男性用壯陽噴劑等性用品，均成了呈堂證物。(陳蓉攝)

案情指被告宗培基的儲物櫃內有避孕套及男性用壯陽噴劑等性用品，均成了呈堂證物。(陳蓉攝)

案情指被告宗培基的儲物櫃內有避孕套及男性用壯陽噴劑等性用品，均成了呈堂證物。(陳蓉攝)

事主指被告曾叫她入房

事主稱2024年7月13至8月9日間，被告曾要求她入房，並鎖上門，然後脫去她的衣服，又從背包取出避孕套，並用形容與她發生性行為的動作。X稱她曾叫「唔好」，但被告只叫她：「細聲啲。」她又指被告有在她肚上射精，及用紙巾幫她清潔

形容被告動作似跑步

事主表示，同類型事件發生過5次，其中一次被告沒有戴上避孕套。她形容，被告在案發時「訓住係個櫃度」，動作「好似跑步咁，全身都郁嘅」，會把安全套「箍喺小便嗰度」，及後其下體「成條紅咗」。當時她感到害怕。

被告稱想給事主生存希望

被告自辯時稱，他與事主互有好感，事主喜歡找他聊天，但又強調他對事主只是朋友或照顧者的好感。辯方案情指事主想被告成為其男友一事，被告自辯時稱：「都畀個機會雙方⋯你知唔知一個女仔喺宿舍無人湊係好可憐，我畀啲虛構嘅幻想⋯畀啲生存嘅希望。」主控盤問時亦不禁問到：「你係佢生存嘅希望？」被告沒有回答。

床單有精液因流了很多汗

對於事主床單上有被告精液。被告解釋，當天曾經穿著短褲，坐在事主的床上，而且流了很多汗，又因事主的睡床正好在冷氣機下，他便坐下等事主平復，他否認曾經在房內脫褲及射精。他又解釋，在辦公室儲物櫃放性用品，是方便下班後用的。