戶口被用以收宏福苑騙款案　法官同意廚師囚11月過重　下調至7月

大埔宏福苑於去年底發生大火，造成至少159人罹難，數千居民受災，不少市民踴躍捐款賑災。32歲廚師涉利用支付寶香港戶口收款約6.4萬元，早前承認1項「洗黑錢」罪，判囚11個月及及罰款4500元，另須向數名事主賠償共約2.5萬元。廚師其後就刑期申請上訴（HCMA144/2026），獲減刑至入獄7個月。



暫委法官張潔宜今（2日）就裁決理由下判辭，她稱不接納上訴方指裁判官誤解案情，及未有考慮上訴人「自首」，並認為裁判官已明確表示，沒有證據顯示上訴人知道黑錢與宏福苑有關，而且上訴人當時前往警署，情況與「自首」不同，反而突顯上訴人欲蓋彌彰，因此不接納上訴方的說法，但同意原審刑期過重，把刑期下調至7個月。



上訴人湛樹成（32歲，廚師）被控1項洗黑錢罪，指他於2025年10月25日與11月30日之間，在香港與不知名人士，知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services （HK） Limited一個帳戶編號内一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部份、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。

上訴人湛樹成早前就洗黑錢罪向高等法院上訴，獲減刑4個月。(葉志明攝)

認為裁判官誤判上訴人知金額得益

判辭提及，上訴方認為裁判官未有充分考慮其角色及涉案金額等判刑因素。他強調，不認識詐騙者或受害人，對事件不知情，亦沒有參與實際操作，惟裁判官錯誤判斷他知悉犯罪得益金額，提高了量刑起點。

張官認為裁判官並無誤解

然而張官認為，裁判官曾明確表示，沒有證據顯示上訴人知道黑錢與宏福苑有關，而且裁判官在判刑時前已閱覽求情文件，顯然對案情沒有誤解，並沒有把上訴人視為已收取利益。因此，上訴人投訴裁判官錯誤理解的說法不成立。

上訴人當時自行報警與自首不同

此外，上訴人指裁判官沒有就自首給予刑期扣減。張官認為，關鍵在於上訴人所稱的「自首」是否真正屬於自首。然而證據顯示，上訴人當時是自行報警，情況與自首並不相同，因此裁判官難以就此給予刑期扣減；與此同時，上訴人在報警時，亦沒有坦誠他親自認證有關支付寶戶口，因此她不認同這舉報等同自首，反而突顯上訴人欲蓋彌彰。

同意11個月刑期過重

張官最後終結，不接納上訴方的理由，惟重審後同意本案刑期過重，遂下調刑期至7個月監禁。

有人自稱災民網上要求捐款

案情指，在2025年11月26日，大埔宏福苑發生大火。數名人士在社交媒體Threads上，看到有人發文自稱是災民需要捐款，遂使用「轉數快（FPS）」，向帖文中提供的戶口轉帳約2.5萬元的款項。在得知是騙案後，受害人事報警處理。

調查後發現戶口為被告所有

警方調查後發現，有關的「轉數快（FPS）」連結了被告的支付寶帳號。在2025年10月25日與11月30日間，該帳號有46次轉賬及48次提款記錄，涉款6萬多元，餘額為$6.83。在2025年12月1日，該帳戶被終止。

上訴人認曾以3800元出售戶口

上訴人被捕後，在警誡下承認登記涉案戶口，並以3800元出售，他相信有關戶口會用作非法收取金錢的用途。