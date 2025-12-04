宏福苑大火｜廚師涉用傀儡戶口收6.4萬收騙款 被控洗黑錢
撰文：陳曉欣
出版：更新：
大埔宏福苑大火慘劇造成至少159人罹難，全城踴躍捐款協助災民，多人卻涉借災詐騙被捕。32歲廚師涉利用傀儡戶口收款約6.4萬元，案件今（4日）於西九龍裁判法院提堂。案件押後至明年1月15日再訊，待進一步調查及索取法律意見。被告准以3萬元保釋，期間不得離港及須交出旅遊證件。
被告湛樹成（32歲，廚師）被控1項洗黑錢罪，指他於2025年10月25日與11月30日之間，在香港知道或有合理理由相信財產，即Alipay Financial Services （HK） Limited一個帳戶編號内一筆共64,886.45港元的款項，其全部或部份、直接或間接代表任何人的從可公訴罪行的得益，而仍處理上述財產。
案件編號：WKCC 5546/2025
宏福苑大火｜內地女子涉借出戶口收騙款 准以15萬元保釋候訊宏福苑火災．詐騙SMS｜直擊與籌款「客服」對話：為災民不辛苦宏福苑火災｜詐騙短訊扮政府確認捐款予紅十字 警：電話高危有伏宏福苑大火災｜假社福機構網趁火騙財 警拘傀儡戶口內地女持有人宏福苑火災｜消防員何偉豪殉職有騙徒扮家屬募捐 附官方捐款途徑