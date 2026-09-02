今改名精準扶貧委員會即召首次會議　陳國基：給隊尾人士聚焦支援

政府宣布將原有的「扶貧委員會」易名為「精準扶貧委員會」，指更名旨在彰顯現屆政府推進精準扶貧策略的方針和決心。政務司司長陳國基今日（2日）主持新一屆委員會的首次會議指，本屆政府積極建立完整的扶貧體系，以精準扶貧策略識別目標群組，向「隊尾」人士提供聚焦及到位的支援。



易名後的「精準扶貧委員會」今日首次舉行會議。（政府新聞處圖片）

政務司司長陳國基指，本屆政府積極建立完整的扶貧體系，以精準扶貧策略識別目標群組，向「隊尾」人士提供聚焦及到位的支援。（政府新聞處圖片）

據政府新聞處發放的相片，出席會議的主要官員包括勞工及福利局局長孫玉菡、醫務衞生局局長盧寵茂、教育局局長蔡若蓮、勞工及福利局常任秘書長劉焱等。

陳國基在會議指，本屆政府積極建立完整的扶貧體系，不但以房屋、醫療、教育和社福等普惠社會服務，為市民提供基本生活保障，更秉持「以人為本」的精神，以精準扶貧策略識別目標群組，向「隊尾」人士提供聚焦及到位的支援。

易名後的「精準扶貧委員會」9月2日首次舉行會議。（政府新聞處圖片）

會上，委員備悉過去兩屆委員會鎖定劏房住戶、單親住戶和全長者住戶為目標群組，根據這些群組的特徵，識別他們的難點和痛點，並在政、商、民三方協作下落實一系列對應這些目標群組的精準扶貧項目。新一屆委員會支持精準扶貧策略應隨社會轉變而調整，並會檢討和適時加入新的目標群組，讓更多有需要人士受惠。

委員亦備悉政府正積極推展社福項目配對平台的籌備工作，並計劃在本年內舉行首次配對活動。此措施有助政、商、民三方攜手扶弱的模式制度化，促進商界資源與民間社會福利項目對接，為目標群組提供創新和精準的服務。

委員亦聽取政府官員簡介關愛基金和社會創新及創業發展基金的工作，以及相關的援助項目進度。