立法會通過檢視精準扶貧議案　提案人林振昇：貧窮線不是不可以提

立法會大會今早（6月25日）續會，辯論由選委界議員、勞聯主席林振昇提出「持續檢視精準扶貧策略」的無約束力議員議案。該議案原定在上周大會辯論，因應特區政府發表《香港精準扶貧成果報告》而抽後。辯論期間，議員多表示支持政府引入多面向分析框架推動「精準扶貧」，但對政府棄用「貧窮線」的決定，有議員有所保留，指收入是最易量化的指標，有助識別高風險人士，希望可以繼續善用。



早前政府發布《香港精準扶貧成果報告》，公布扶貧成效。（陳國基FB）

孫玉菡再解畫：貧窮線只看收入 難反映真實生活水平

林振昇提出的議案促請特區政府持續檢視精準扶貧策略，深化扶貧、脫貧、防貧工作，幫助更多有需要的弱勢社群。議案在昨日下午開始辯論。勞工及福利局局長孫玉菡發言時，再為政府決定棄用「貧窮線」解畫，指貧窮線只看收入不計資產，難以反映市民真實生活水平。他特別指出，香港有四分之一人口年齡已超過65歲，他們大多數都不工作，沒有收入，若以過去方式計算，會被列為貧窮人口，但實際上不少長者有自己的物業，亦有八成人正領取社會資助，不能因為他們無收入就界定為窮。

2026年6月11日，「在校課後託管服務計劃」嘉許禮暨2026/27學年啓動舉行。圖示政務司司長陳國基（後排中）、勞工及福利局局長孫玉菡（後排左六）、勞工及福利局常任秘書長劉焱（後排左五）、教育局副局長施俊輝博士（後排右六）、社會福利署署長杜永恒（後排右五）與學生合照。（政府新聞處圖片）

孫玉菡強調，政府推行精準扶貧，是要精準地針對痛點、難點對症下藥。他引述政務司司長陳國基指，扶貧的重點在於「人」，政府必須清楚掌握哪些群組最需要幫助，了解他們有什麼具體需求、如何提供協助。他重申，基層面對困境，除了經濟因素，亦涉及其他問題，單靠現金援助難改善他們的生活狀況。

四議員提修正 促改善跨代扶貧、訂收窄貧富差距目標

共有四名議員對林振昇的議案提出修正，民建聯港島東議員植潔鈴促請政府加快步伐改善跨代貧窮，幫助貧窮家庭為子女累積資本以改善生活；選委界陳祖光促請政府對剛脫離貧窮的人士設立過渡性支援機制，防止其因輕微經濟波動而再度陷入貧窮；自由黨選委界議員李鎮強促請當局研究利用科學化數據計算方式訂立貧窮門檻，以確保珍貴的公共資源用得其所；工聯會九龍東議員鄧家彪則提出訂立收窄貧富差距的目標。

立法會議員林振昇。（資料圖片）

議案及各項修正案最終均順利獲得通過。林振昇作最後答辯時，提及自己提出議案的初衷是在政府發表精準扶貧報告前表達一些意見，政府公布報告後，社會多了討論貧窮是否要定義、如何量度成效等問題，個人而言，他覺得貧窮線「不是不可以提的」，可以是泛指有標準去識別一些有需要的群體，以量化方式量度成效，而且亦可以動態調整。他總結稱，期望兩日的討論可以幫助政府有方法、有方向、有目標地改善基層群體的生活狀況。