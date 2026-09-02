越南一款進口雞蛋除害劑「氟蟲腈」超標　食安中心下令停售及回收

食物環境衞生署食物安全中心周三（9月2日）表示，一個越南進口雞蛋樣本的除害劑「氟蟲腈」含量超出法例標準，中心已指令涉事進口商立即將受影響產品停售、下架及展開回收，並呼籲業界應立即停止使用或出售受影響產品。



食物環境衞生署食物安全中心建議，市民應從可靠來源採購雞蛋及蛋類製品，。（資料圖片）

產品資料如下：

產品名稱：雞蛋

來源地：越南

進口商：富國拓展有限公司

越南農場：QL Farms (Tay Ninh) Liability Limited Company

生產日期：2026年6月

中心發言人表示，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述雞蛋樣本對一系列除害劑進行檢測，結果發現「氟蟲腈」含量為每公斤0.044毫克，超出最高准許含量為每公斤0.02毫克的標準；其餘除害劑檢測結果滿意。如有足夠證據，中心會提出檢控。」

食物環境衞生署食物安全中心表示，一個越南進口雞蛋樣本的除害劑「氟蟲腈」含量超出法例標準，已指令涉事進口商立即將受影響產品停售、下架及展開回收。（資料圖片）

中心採取預防性措施 所有越南進口雞蛋均須扣檢

中心已知會涉事進口商上述違規事項，有關產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商查詢。中心調查顯示，該批雞蛋源自越南農場QL Farms（Tay Ninh）Liability Limited Company，並已即時暫停該農場的雞蛋相關進口許可。

此外，中心已採取預防性的措施，所有越南進口的雞蛋在進口本港時均須扣檢，待化驗結果滿意才予放行及供市場出售。中心建議市民從可靠來源採購雞蛋及蛋類製品，中心亦就事件聯絡越南當局及與業界保持聯繫，並會繼續跟進事件。

中心資料顯示，在2024年至今年8月期間，中心共抽取超過1,000個鮮雞蛋樣本作化學（包括氟蟲腈）測試，全部通過檢測。