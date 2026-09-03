領航星號取消秋季17個香港航次轉投東南亞　文體旅局指屬常見運作

麗星郵輪旗下、以尖沙咀海運碼頭為母港的「領航星號」（Star Voyager），於今年7月初宣傳將於9月至11月秋季重返香港營運，惟事隔僅一個多月突然出現變動。麗星郵輪於8月25日向旅客發出通告，指因「區域部署計劃異動」，決定取消原定於今年9月30日至11月15日期間由香港出發的全部17個航次。《香港01》正向麗星郵輪查詢。



文體旅局表示，政府留意到有個別郵輪公司因應商業考量，更改涉及香港航程的郵輪調配，稱相關航程調整屬郵輪業常見的商業運作，並不影響香港郵輪旅遊的整體發展及長期吸引力。



旅遊業促進會總幹事崔定邦則指，不評論個別船公司的具體原因，相信事件純屬一般的商業考量，在行業營運中並不罕見，他又強調香港現時的郵輪旅遊業務總體表現依然相當興旺。



2025年6月27日，「領航星號」抵港，不少來自新加坡及越南的乘客拿著大大小小的行李落船。（資料圖片／夏家朗攝）

根據麗星郵輪8月25日發出的《旅客通知》，17個原定前往廈門、公海、三亞、高雄、澎湖及沖繩等地的香港航次將取消。麗星向受影響旅客提供改期出發及取消行程並退款兩大處理方案，旅客須於今年10月30日前回覆，否則將自動視為選擇全額退款。

翻查資料，麗星夢總裁吳明發曾於今年7月10日表示，香港一直是重要母港之一，對能於「十一黃金周」等旅遊高峰期重返香港感到極高興。

麗星郵輪8月25日發出的《旅客通知》，17個原定前往廈門、公海、三亞、高雄、澎湖及沖繩等地的香港航次將取消。（麗星郵輪）

取消香港秋季檔期的同時，麗星前日正式宣布推出「領航星號東南亞航季」，將重心轉投星馬泰市場。該航季由今年9月25日至2027年1月1日，提供由新加坡、吉隆坡及馬六甲出發的2至4晚航程，目的地涵蓋檳城、浮羅交怡、邦咯島，以及泰國的布吉島和喀比。領航星號於今日出發前往越南芽莊並停泊新加坡後，直至2029年均未見再有泊港紀錄。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料圖片）

崔定邦表示，不評論個別船公司的具體原因，亦不作無謂揣測，但他相信事件純屬一般的商業考量，在行業營運中並不罕見。他亦強調，香港現時的郵輪旅遊業務總體表現依然相當興旺。

崔定邦又指，現時香港作為郵輪樞紐的吸引力不減，國際旅客對經香港乘船的的需求相當殷切。此外，不少國際及大型郵輪公司均非常希望藉着香港的高客流量，吸引國際旅客認識旗下船隻。他舉例，第一艘國產大型郵輪「愛達·魔都號」（Adora Magic City）將於明日抵港停靠啟德郵輪碼頭，而國慶過後亦會有以南沙為基地的「愛達·地中海號」（或稱花仙號）持續訪港，顯示國產及國際郵輪品牌均重視香港市場。

2025年6月27日，「領航星號」抵港，不少來自新加坡及越南的乘客拿著大大小小的行李落船。（資料圖片／夏家朗攝）

文體旅局則表示，政府留意到有個別郵輪公司因應商業考量，更改涉及香港航程的郵輪調配，指相關航程調整屬郵輪業常見的商業運作，並不影響香港郵輪旅遊的整體發展及長期吸引力。

當局又指，香港郵輪旅遊發展一直持續向好，2025年訪港航次及出入境郵輪旅客人次分別按年上升26%及22%，今年首8個月訪港的郵輪品牌數目已達27個，超越去年全年的22個，反映國際郵輪公司對香港市場的吸引力及信心持續上升。政府會繼續聯同旅發局積極吸引更多優質國際郵輪訪港，鞏固香港作為亞洲國際郵輪樞紐的地位。