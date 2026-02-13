領航星號故障｜麗星郵輪指技術問題須取消　可改航程或退款｜有片

麗星郵輪旗下的「領航星號」早前宣布重回香港作母港推出航程，惟首日便出現阻滯。該船今日原定開展為期兩晚的海上遊，但有指因為出現技術問題，登船程序受阻。據了解，原定旅客可在下午4時登船，惟至晚上9時有逾千旅客仍滯留尖沙咀海運碼頭，至今未能登船，導致大批旅客鼓譟。



麗星郵輪晚上發新聞稿宣布，原定今晚出發的航次因突發技術問題而取消。麗星郵輪指，對是次取消造成的不便深表歉意，並正積極為所有受影響的乘客提供支援。受影響的乘客可選擇更改航程或全額退款。



麗星郵輪旗下的「領航星號」。（資料圖片／夏家朗攝）

麗星郵輪旗下的「領航星號」原定今日在海運碼頭出發，展開為期兩夜的海上遊。惟出現技術問題，乘客至晚上仍未上船。（讀者提供）

麗星郵輪「領航星號」出現技術故障，原定下午4時登船，延至晚上9時仍無消息，逾千旅客滯留尖沙咀海運碼頭，一度鼓譟，有職員在場講解情況。（讀者提供）

麗星郵輪提出補償方案，旅客可從兩項安排中任擇其一，包括領取港幣二百元現金，或選擇港幣二百元郵輪消費額於是次航程中使用。（讀者提供）

麗星郵輪旗下的「領航星號」早前於2026年2月至4月以香港為母港，推出全新「海上繁花」主題航程。今日為今次一系列航程的首個發船日，原定會開展為期兩晚的海上遊。惟有旅客向《香港01》表示，至晚上過千人仍未能登船，現場有人鼓譟。

船公司傍晚發出通告，指由於郵輪出現技術問題，原定今晚的登船程序受阻，需要暫時延遲，又提出補償方案，包括每位乘客領取港幣200元現金，或選擇港幣200元郵輪消費額於是次航程中使用。

晚上近十時，職員向在場乘客派通告，通告指由於技術問題，無法如期啟航。（讀者提供）

有職員晚上向乘客宣布無法啟航時透露，出於安全理由，「今晚可以開（船），但我哋都唔敢」。（讀者提供）

到晚上近十時，職員向在場乘客派通告，通告指由於技術問題，無法如期啟航，對此致以誠摯的歉意。已全額支付艙房費的受影響旅客，可選擇改乘​​2026年8月30日或之前由香港出發的任何一個「領航星號」2晚或3晚航次，每間客房另可獲港幣200元「郵輪消費金」，又或全額退還艙房費​​。傍晚發出通告的賠償以外，今次航程每間客房可另獲港幣500元交通費賠償。

據讀者提供現場片段，有職員晚上向乘客宣布無法啟航時透露，出於安全理由，「今晚可以開（船），但我哋都唔敢」。