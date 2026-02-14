郵輪故障｜麗星郵輪稱乘客改貴價團毋須補錢　明日海南遊如期出發

麗星郵輪旗下「領航星號」昨（13日）發生故障，大批乘客帶同行李到達尖沙嘴海運碼頭才獲告知未能登船，等候多時才被通知取消行程。麗星郵輪表示，已經通知受影響乘客，郵輪明日（15日）將會復航，海南三亞行程如期舉行。



麗星郵輪就事件提出補償方案，乘客可於8月30日前更改於香港出發的兩晚或三晚航程，或全額退款。即若乘客更改航程，最快應可選擇星期日海南三亞團，而旅客無需就航程補回票價。



有多次乘搭麗星郵輪的乘客表示，為慶祝情人節特意請假及報名，對昨日事件感到十分失望。乘客又指「昨日體驗好差」，「（麗星）唔應該唧牙膏式拖時間，最後到夜晚9點先宣布取消，好多老人家企足全程」，日後不會再參加麗星郵輪，亦不會選擇改期。



麗星郵輪「領航星號」昨日（13日）因技術問題臨時取消行程，一度有大量旅客滯留尖沙嘴海運碼頭。（資料圖片）

港人乘客羅小姐是麗星郵輪會員，曾參加郵輪團4至5次，是次報名公海遊冀為與伴侶共同慶祝情人節。她表示，昨日特意請假，下午3時便到場排隊，職員中間曾指未能上船，最後夜晚9時才宣布行程取消。因麗星過遲宣布取消，他們更需在尖沙嘴臨時預約一晚酒店。

另外，她留意到現場有不少老人家擔憂離開隊伍後需重新排隊，「佢哋企足全程」，指責麗星不應擠牙膏式拖延時間，應一早公布取消行程，讓市民離去。

她又稱，雖然過往參加郵輪團時，亦曾有郵輪硬件問題，例如廁所有異味又或熱水爐故障，但職員都盡職協調相關事件，故繼續報名麗星的郵輪團。「昨日體驗好差。」羅小姐表示，日後不會再參加麗星郵輪行程，會直接選擇退款方案。

任先生同樣為慶祝情人節，與伴侶二人報名公海遊，惟最後甜蜜旅程被取消。他指現場有新加坡旅客特意為參加航程飛來香港，但麗星處理方式影響香港形象，「旅遊之都冇晒啦」。任先生又表示，不會選擇改期重新報團，「架船咁唔穩定，唔放心。」

麗星郵輪「領航星號」昨日（13日）因技術問題臨時取消行程，一度有大量旅客滯留尖沙嘴海運碼頭，職員以「大聲公」宣布賠償等安排。（資料圖片）

麗星郵輪表示，昨日取消行程因需跟既定程序採取預防性措施，領航星號現已完成檢查，將按原定計劃於明日恢復服務。所有受影響的乘客已獲個別通知，公司已提供協助及靈活安排，滿足乘客需求。

麗星郵輪補充，受影響乘客可就旅程改期，若新行程票價高於原定行程，旅客無需補回票價。