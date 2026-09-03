簡樸房｜何永賢：首半年登記期收逾7萬分間單位申請　8月升幅顯著

簡樸房制度今年3月起展開為期一年登記期。房屋局局長何永賢表示，登記期剛剛過半年，截至本周一（8月31日）共收到涉及超過7萬個分間單位、即約2萬個住宅單位的登記申請。翻查登記名單，當中包括屯門居屋兆康苑4個單位、大圍租置屋邨顯徑邨一個單位。



房屋局局長何永賢表示，登記期剛剛過半年，截至本周一（8月31日）共收到涉及超過7萬個分間單位、即約2萬個住宅單位的登記申請。（何永賢Facebook）

何永賢：8月升幅顯著 料受「早鳥優惠」措施推動

何永賢表示，香港現存約11萬個分間單位，首半年遞交登記申請所涉及的數目已佔全港分間單位逾六成。若以約8萬個分間單位估計將繼續以簡樸房形式營運去計算，則佔近九成。她指，在「早鳥優惠」措施推動下，8月升幅非常顯著。簡樸房認證申請方面，截至昨日，已有120個分間單位遞交簡樸房認證申請。

何永賢表示，香港現存約11萬個分間單位，首半年遞交登記申請所涉及的數目已佔全港分間單位逾六成。在「早鳥優惠」措施推動下，8月升幅非常顯著。（何永賢Facebook）

何永賢表示，在8月31日前提交登記申請的業主或營運者，申請獲批後將可享有「最大力度」的優惠，即於2029年2月28日或之前的3年期間，都可獲全額豁免每個簡樸房3000元的認證申請費；而在登記期下半年成功登記的業主或營運者，亦可獲得首兩年全額豁免、第三年半額豁免的早鳥優惠。

她表示，房屋局團隊及分間單位區域服務隊會持續進行宣傳和解說工作。根據《簡樸房條例》，除非分間單位所屬的住宅單位已獲得房屋局的寬限期登記，又或者分間單位已獲得房屋局的簡樸房認證，才可以在登記期過後、即2027年3月1日起繼續合法出租。