陳日君何韻詩等5人　不滿612基金被指違社團條例　上訴被駁回

用以支援社運人士的612人道支援基金，被指未有註冊為社團，任基金信託人的天主教榮休樞機陳日君、藝人何韻詩等5人，早前就被裁定違反《社團條例》提出上訴(HCMA446/2022)。



上訴庭去年底審理案件，今(3日)頒下判辭駁回上訴。



上訴人(由左至右)：陳日君、何秀蘭、何韻詩。(朱棨新攝)

上訴人吳靄儀。(朱棨新攝)

上訴人許寶強。(朱棨新攝)

5名上訴人判罰款4000元

5名上訴人：陳日君、吳靄儀、許寶強、何秀蘭和何韻詩，被票控一項「沒有在指明時限內申請註冊或豁免註冊社團」，指他們在2019年7月16日至2021年10月31日，作為「612 人道支援基金」的本地社團幹事，沒有在指明時限內為基金註冊。5人均為基金的信託人，經審訊後被裁定罪成，罰款4000元。此外，基金的秘書施城威亦被裁定罪成，被罰款2500元，而施未有提出上訴。

爭議612基金非社團

５人上訴時指《社團條例》中的社團要有一定組織。惟612基金組織鬆散，不設階級制度，也沒有章程和規則，認為基金不屬於條例中所指的社團，因此不受該條例規管。

律政司指基金曾呼籲捐款

律政司指，各上訴人除了一同管理基金，亦呼籲公眾捐款。而基金收到的捐款，曾資助政治活動。律政司一方強調，612基金屬《社團條例》中所指的「社團」。