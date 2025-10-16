廚師多番強姦與情婦所生女兒　曾一日兩姦及放震動器　認罪候判

已婚廚師與內地情婦誕下女兒，女兒11歲並仍在內地時首次強姦她。女兒18歲來港找工作，被告又多次到女兒在港住處施暴，包括曾一日兩姦，及在強姦前後放入震動器，再姦後拍照。女兒曾告知母親，母初時支持報警，但後來改口稱為保女兒名聲，著她不要報警。女兒約年半後自殺不遂，獲救後告知警方多年遭父強姦的經歷。廚師今(16日)在高等法院承認9項非禮及強姦罪，法官把案件押後至11月18日，待索取廚師的背景報告，和事主的創傷和精神報告，期間廚師繼還押。



被告TML，61歲，廚師。他承認3項非禮和6項強姦罪。控罪指，他於2015年5至2022年11月，在內地海豐和香港紅磡的單位，3次非禮和6次強姦X。

被告TML在高等法院承認3項非禮及6項強姦罪。(黃浩謙攝)

控方透露，被告已婚後，在內地海豐有一名情婦，他並與該情婦誕下本案的女事主X。另外，被告曾於1987年因非禮罪被判感化令12個月。

被告會定期到X在內地的家

案情指，事主X於2003年在內地出生，她和母親及兄長等居於海豐，被告則在港居住。X記憶她在說小一時首次見過被告。她約12歲時，被告會定期到海豐探望X一家，一般都會留宿。

被告指父親吻女兒屬正常

首兩次非禮發生於2015年5月某日，X當時11歲。被告在海豐單位內強吻X的咀，並把舌頭放入X的口內，X嘗試推開被告不果。被告停止後，X表明不喜歡這樣做，被告指父親這樣吻女兒屬正常。

同晚非禮X後放下200元人民幣

同晚9時許，X母帶同兒子外出散步，被告在單位內脫去X的衣服，強吻她和摸胸，又指插X的下體。X大叫「唔好」和推開被告亦不果。被告停手後，X立即帶同衣服，返回房間痛哭。被告著X不要把事件告知他人，又把2張100元人民幣透過房門，「攝」入X的房間。但她拒收，把錢交給母親。

首次強姦後放下100元人民幣

兩星期後，被告在海豐單位內突走入X的房間，脫去其衣服，然後摸她的胸和舔下體，X反抗但不果。被告首次強姦X，X感到痛楚。性侵後，被告用紙巾清潔X的下體，X發現紙巾有血。被告著她不要告知他人，並把1張100元人民幣透過房門「攝」入X房。該次事件後，X買下掛鎖。每當被告到來，她便走入房間並上鎖。

X到港後曾遭一日兩姦

至2021年9月，當時18歲的X來港找工作，並搬入其兄長的紅磡劏房單位。由於當時正值疫情，X需在單位隔離14天。

在X第二天隔離時，被告趁X兄長外出工作後到其單位，並爬上X的床上把她強姦。被告翌日再到單位，並一日兩姦難X，兩次均在其肚上射精，X未見被告有用安全套。

強姦後放入震動器並拍照

X隔離期完畢後，被告於2021年11月某日早上5時許再到該單位，並爬上X的床脫去其衣物和強吻她。X大叫求救，被告用手掩她的口，然後在未使用安全套下強姦X，並在其肚上射精，然後下床。約10分鐘後，被告再爬上床，並把震動器放在X的下體。X表示感到痛楚，被告未有理會，並把震動器放入X的陰道。被告繼而再強姦X，又用手機拍下X的下體照片，再向X展示。被告於2022年3月帶雜貨到該單位，期間強姦X。

母親責罵被告後叫X不要報警

X於2022年4月，透過微信把事件告知母親，母親稱感到憤怒，著X收集證據和報案。惟X母於翌日指已責罵被告，被告答應不會重犯，指X不應報案，以保護X的名聲。

X圖自殺獲救後告知警方

約一年半後，X於2023年10月企圖自殺，她獲救後把事件告知警方。被告因此被捕，他在錄影會面時認曾和X性交。案情指，X除了遭性侵外，沒有其他性經驗。

案件編號：HCCC403、404/2024