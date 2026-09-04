沙德爾｜登陸浙江後返海吸水氣增強　「回馬槍」登陸福建省

原先登陸浙江、逐漸減弱的颱風沙德爾，戲劇性「翻生」再度來襲。天文台最新一篇《天氣隨筆》回顧沙德爾的「一生」，最初由8月18日於西北太平洋增強為熱帶氣旋，一度增強成超強颱風，登陸浙江和內陸後減弱為低壓區，惟其殘餘低壓區已再次回到海上，獲得充足水氣後再增強為熱帶低氣壓，外圍雨帶為本港帶來狂風驟雨及雷暴，「回馬槍」再登陸福建省後，才減弱為低壓區，天文台亦取消所有熱帶氣旋警告信號，共歷時約15日。



香港時間8月23日下午2時的衛星雲圖。（天文台相片）

8.23增至超強颱風

文章取題為「沙德爾的傳奇一生」，提及沙德爾的「一生」始於8月18日晚上在馬紹爾群島附近的太平洋上的一個熱帶低氣壓。它在海面溫度較高及其他有利的大氣條件下逐步增強，在8月23日增強為超強颱風。

8.28登陸浙江 減弱為低壓區

沙德爾在副熱帶高壓脊的影響下，以偏西方向移至華東沿岸一帶，於8月28日早上在浙江省玉環市登陸，逐步深入內陸，為多個省份帶來持續暴雨。沙德爾在內陸逐漸減弱為低壓區，但其殘餘環流仍維持著一定的結構。

沙德爾的暫定路徑。（天文台相片）

殘餘低壓區回到海上吸收水氣 再增強為熱帶低氣壓

文章形容，沙德爾的路徑頗為特別，其殘餘低壓區與南海北部的廣闊低壓槽產生相互作用而向南移動。8月31日下午的衛星雲圖顯示，沙德爾的殘餘低壓區已橫過海南島再次回到海上，重新吸收海洋能量，獲得充足水氣，對流得以重新發展，於海南島東南沿岸海域重新增強為熱帶低氣壓，天文台在同日黃昏發出一號戒備信號。

香港時間8月31日下午6時的衛星雲圖。（天文台相片）

受西南引導氣流影響增強為熱帶氣旋 外圍雨帶來狂風驟雨

受廣闊低壓環流南側的西南引導氣流影響，沙德爾重新增強為熱帶氣旋後轉向東北偏東方向移動，橫過南海北部，並在9月1日於本港東南約200公里外掠過，其外圍雨帶為本港帶來狂風驟雨及雷暴。在沙德爾與東北季候風共同影響下，本港離岸及高地間中吹強風，但由於本港普遍吹北至西北風，地形屏蔽令本港大部分地區風勢未算太強。

香港時間9月1日早上8時的925百帕斯卡（約1000米高空）風場及水汽分析圖。（天文台相片）

（左）9月1日上午11時36分的雷達圖；（右）9月1日的香港全日總雨量分佈圖。（天文台相片）

沙德爾「回馬槍」 登陸福建省減弱為低壓區

由於缺乏引導氣流，沙德爾在9月2日的移動速度開始減慢，於南海東北部徘徊。受東北季候風的影響，沙德爾在9月3日早上開始逐漸轉向偏西方向移動，並在福建省漳州市登陸，其後進入廣東東部內陸並減弱為低壓區，天文台於9月4日午夜時分取消所有熱帶氣旋警告信號。

香港時間9月3日下午8時的地面天氣圖。（天文台相片）

天文台指，熱帶氣旋的殘餘由陸地重回海上，並再度增強的情況雖然罕見，但在氣象史上並非絕無僅有。翻查資料，2014年的「海貝思」在汕頭附近登陸並於廣東內陸減弱為低壓區後，其殘餘進入東海並再次增強為熱帶低氣壓。而2018年的「山神」在橫過越南及老撾減弱為低壓區後，其殘餘移入北部灣並再度增強為熱帶低氣壓，天文台為此曾兩度發出及取消熱帶氣旋信號。

與沙德爾類近的「回馬槍」路徑過往亦曾出現，例如2007年的「帕布」橫過香港以南海域後，在上川島附近 「掉頭」直趨珠江口，令天文台需再度發出熱帶氣旋警告信號（圖九）。而1986年的「韋恩」及1991年的「納德」的路徑更為奇特，均曾三度接近本港，天文台因此曾分別為該兩個熱帶氣旋三度發出及取消熱帶氣旋警告信號。

歷時約15日

沙德爾由最初8月18日於西北太平洋增強為熱帶氣旋，直到最後於9月4日午夜時分消散，共歷時約15日，不過當中有超過一日曾減弱為低壓區。雖然沙德爾頗為「長壽」，但在西北太平洋氣象史上原來亦未算最長。翻查記錄，1972年的「麗妲」、1986年的「韋恩」及2017年的「奧鹿」均維持熱帶氣旋的強度達19日或以上。

未來兩三日部分時間有陽光 有一兩陣驟雨

隨著沙德爾四處闖蕩的旅程告一段落，預料覆蓋廣東沿岸地區的雲帶會稍為轉薄，本港未來兩三日部分時間有陽光，亦有一兩陣驟雨。