1991深水埗錶行劫殺案｜死者「好好先生」　街坊聞疑犯落網感安慰

1991年深水埗北河街錶行一死劫殺案，涉潛逃32年一名59歲內地男疑犯，上周六（11日）入境香港時被捕，已被落案控告一項「謀殺」及一項「企圖行劫」罪，今午（13日）提堂後，還押至明年1月15日再訊。《香港01》記者走訪當年案發現場一帶，在附近一間膠袋店尋獲認識案中死者鄭啟霖的街坊張先生，張憶述鄭啟霖是「好好先生」，當年自己與對方不時有傾有講，對案件疑犯如今落網，替鄭的家人感到安慰。



膠袋店負責人張先生憶述當年與「信發」公司職員、1991年深水埗劫殺案死者鄭啟霖同為街坊，不時有傾有講，形容對方是「好好先生」。（林振華攝）

32年前案發的深水埗北河街1A號「信發」公司，所在大廈一帶早經歷收地重建，現在已人面全非。張先生接受《香港01》記者訪問時，拿出當年收地相關的剪報，憶述「信發」當年位於北河街「頭一個位」，而張家的膠袋店則「約莫係街中間」。

張先生拿出北河街一帶收地相關的剪報，憶述「信發」當年位於北河街「頭一個位」，而張家的膠袋店則「約莫係街中間」。（林振華攝）

張先生說以他所知，「信發」在當年的北河街1A號大廈新落成、料約為1950年代時已開業，舖頭「一路都係佢哋嘅物業」，而他自己家中的膠袋店則在1977年在同一條街開業。至1991年案發時，劫殺案死者鄭啟霖相信已在「信發」工作二三十年，當時除了鄭在店內工作，店主的兄弟也間中會到舖面「巡下、行下、坐下、幫下手咁囉」。

槍殺劫案發生於1991年6月9日。（公共圖書館 / 華僑日報 截圖）

同屬北河街街坊，張先生憶述當年與鄭啟霖「非常熟落又唔講得嘅」，但大家都有傾有講，形容對方是「一個好好先生」。他說自己對當年劫殺案所知的都是「聽返嚟」，「我記得當日應該係星期日嚟嘅」，事發時他正與朋友飲茶，「聽到啲咩突發新聞講，就話我哋嗰頭發生打劫，有人受傷」，他飲茶後返回現場了解，當時傷者已被送院，「我就乜都睇唔到啦，咁就知道係有人受傷，知道係打中個頭，同埋都唔喺度囉、走咗囉」。

事隔32年終有案中疑犯落網，張先生說替死者鄭啟霖的家人感到安慰，又說既然現在已有一名疑犯被捕，「我相信其他兩個都好快脆會落網，或者佢哋仲喺唔喺度我都唔知啦，但相信係邊個做嘅，應該都好快會知道㗎喇」。

▼1991深水埗錶行劫殺案疑犯被捕情況▼