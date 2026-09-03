1991年深水埗劫殺案　辯方指內地被告癌細胞上腦　求判不適合答辯

1991年深水埗發生槍殺劫案，北河街一間鐘錶行疑遭3名匪徒持械行劫，匪徒空手而回，一名職員被開槍轟斃。一名被指涉案的內地漢，2023年在港被捕，並被控以謀殺及企圖搶劫罪（HCCC1/2025），案件今(3日)在高等法院處理。



辯方指被告患肺腺癌第四期，癌細胞已擴散至腦部，不能道出認罪與不認罪的案件。法庭今抽選陪審團，並由陪審團先決定被告是否適合答辯。法官譚耀豪明天會就被告是否適合答辯一事，引導陪審團。



被告出庭時頭向後仰口部張開

被告文稳業，61歲，被控一項謀殺及一項企圖搶劫罪，指他於1991年6月9日，在深水埗北河街1A號地下信發公司內，與其他身份不詳的人，謀殺男子鄭啟霖，和企圖搶劫鄭啟霖、鄭芝、羅少峰和蔡杏俏。被告今出庭時坐在輪椅，頭向後仰，口部張開。

被告文稳業2023年被捕並被控與1991年一宗劫殺案有關。（王譯揚攝）

被告文稳業2023年被捕並被控與1991年一宗劫殺案有關。（王譯揚攝）

被告文穩業的案件今在高等法院審理。(葉志明攝)

曾作左腦開顱手術

辯方庭上讀出同意案情，指被告為內地居民。他於2023年11月11日，經深圳灣入境來港時被捕，自此被還押。此外，被告被診斷患有肺腺癌，癌細胞擴散腦部。被告於2024年7月在伊利沙伯醫院進行左腦開顱手術，切除腫瘤。手術後，被告接受電療和化療。精神科醫生蘇瑋琳和廖清蓉均指被告不適合答辯。

未能憶述在內地的工作經驗

辯方其後讀出兩名精神科醫生的報告，其中蘇瑋琳醫生的報告指，被告在港出生，被捕前在內地居住。被告不能憶述在內地的工作經驗，以及為何來港。

未能講及身處的時間和地點

兩名醫生均指，被告在小欖精神病治療中心時，對大部份問題都沉默不語，有時則會點頭回應。蘇醫生指，被告在會面時看似疲倦，經常閉上眼睛。廖清蓉醫生則指，被告有時會回應：「唔知道」、「唔記得」。被告可以道出自己的名字，但不能講及身處的時間和地點。

未能講述控罪詳情

兩名醫生認為被告不明白法律程序。其中蘇指，被告知道被控謀殺，但未能講述控罪詳情；廖則指被告不能講述面對什麼控罪，亦不能道出認罪和不認罪的分別。在此情況下，兩名醫生均認為，被告不適合答辯。

辯方指被告未能向律師團隊給予指示

辯方指，被告不能講述案發時何事，及他是否涉案，或是否到過案發現場，他不能向律師團隊給予指示。