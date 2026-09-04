百佳前員工以「鬼工」騙薪328萬　經理被派調查反被收買　5人認罪

百佳電子商貿配送中心有員工，涉在約3年時間內偽造13名「鬼工」的偽造值勤記錄，騙取百佳約328萬元工資。廉署早前控告6人，其中5人，包括2名主管及3名倉務員今（4日）在區域法院認罪（DCCC 1618/2024 &1107/2025）。



案情指，一名倉庫經理疑向一名高級主管獻計，偽造「鬼工」身份以騙取工資，兩人後來找來兩名倉務員幫忙偽造紀錄。公司本已發現有異，並派一名助理經理調查，結果該經理反被收買成勾當的一員。



法官練錦鴻指案情極之嚴重，明言刑期不會短，下令被告還押至明年3月5日判刑。



其中5名被告今在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

5名認罪被告將指證不認罪的被告

5名認罪被告：劉建邦，44歲，百佳超級市場(香港)有限公司(百佳)電子商貿配送中心時任高級主管；戴建文，43歲，百佳外判商盈匯倉庫有限公司(盈匯倉庫)時任助理經理；以及3名時任倉務員：黃偉峰，27歲；黃栢勤，28歲；及劉梓彬，28歲。5人承認一項串謀詐騙罪，案發在2019年6月1日至2021年4月19日。

控方指5人已錄取無損權益口供，願指證唯一不認罪的被告鄭焯基(43歲)，鄭的案已排期明年2月10日開審。

物流網絡聘用臨時工營運

案情指，百佳位於火炭的電子商貿配送中心，主要處理網上訂單，物流網絡管理有限公司（下稱：物流網絡），則負責安排臨時工人協助營運，該些臨時工的工資以時薪計算。盈匯倉庫有限公司（下稱：盈匯）是物流網絡的姊妹公司，負責監察物流網絡的運作，及核實工人的值勤情況。

認罪的5名被告中，首被告劉建邦是配送中心的高級主管，次被告戴建文是盈匯的助理經理，餘下3人則是物流網絡的倉務員。

倉庫經理向首被告提議鬼工騙薪計劃

2018年底，配送中心名倉庫運作經理向首被告劉建邦提議偽造俗稱「鬼工」的虛假員工，以向百佳騙取薪酬，並要準備該些「鬼工」的工卡和值勤記錄，以向百佳騙取工資，兩可瓜分得益。首被告在2019年答應勾當，該經理後來又邀請兩名認罪姓黃被告加入，4人開始偽造「鬼工」值勤記錄。

4人每兩周可分1至2萬元

兩名姓黃被告為要偽造有「鬼工」值勤，他們先盜用中心的前員工或求職者的身份，並用中心的打卡機打卡，亦有冒「鬼工」在簽到紙簽紙。惟不久後已有人兩黃常替人打卡，該經理遂指示他們另覓地方打卡。黃偉峰其後在中心附近租用單位，他們又會訛稱「鬼工」無法親自領工資，要求由他們代領。4人每兩周可獲分1至2萬元現金。

次被告被派調查反被說加入勾當

百佳在2018年底至2019年初，指示次被告戴建文突擊檢查，戴發現情況異常後作出查問，倉庫經理和盤托出，並招攬戴一同加入，戴答允合作，從此協助編制假的突擊檢查記錄，以換取每兩周約6000至8000元的現金。

怕配送公司發現主動邀另一倉務員加入

後來「鬼工」人數日增，倉庫經理恐百佳的倉務員劉梓彬發現，遂邀請劉梓彬加入，他亦答應並每月獲得數千至上萬元現金。

屈臣氏在2021年3月進行內部調查，倉庫經理指示兩名姓黃外判工清理單位。同月，屈臣氏保安部職員接見6名被告，首4名被告承認犯案。

其中3被告已向百佳賠償77萬

廉署在同年10月拘捕6人，次被告戴建文承認串謀其餘5人偽造「鬼咭」及值勤記錄，並收取約58萬元。據調查，百佳在2019年7月至2021年4月就13名「鬼工」共向物流網絡發放了328萬元薪金。戴建文、黃偉峰和黃栢勤在東窗事發後已向物流網絡歸還60萬元和17萬元以賠償百佳的損失。

不認罪被告明年2月審

同案被告鄭焯基（43歲，百佳電子商貿配送中心時任倉庫營運經理），早前否認一項串謀詐騙罪，排期於2027年2月10日開審。