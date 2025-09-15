管工叫下屬代6工人「掃面」　騙工資25萬　官斥影響勞動市場囚8月

地盤管工聘用6名工人後，利用工地以人臉識別登記系統之便，把6名工人的面容均記錄成一名助理管工的容貌，故該6人不用上班，並每天由該助理管工負責「掃面」，從而偽造出勤記錄，並騙取薪酬25萬元，詐騙逾13萬元。涉案管工早前承認6項欺詐罪，案件今（15日）在西九龍裁判法院判刑。裁判官朱文瀚指，被告的行為打擊本地勞動市場，嚴重打擊工人士氣，並削弱香港廉潔之都的美譽，判監8個月。



被告鄧宇程（44歲，時任實力工程有限公司助理總管工），早前承認6項欺詐罪。同案7名被告候索取社會服務令報告，押後至9月30日判刑。

被告鄧宇程在西九龍法院承認6項欺詐罪，被判囚8個月。(資料圖片)

官斥被告行為打擊勞動市場

裁判官朱文瀚判刑指，本案控罪性質嚴重，被告案發時為助理總管工，卻聯同其他人擅自更改數名工人的人面識別系統，換上他人面孔以詐騙通勤記錄，詐騙僱主，涉款高達25萬元，鄧佔了逾13萬元，其行為打擊本地勞動市場，嚴重打擊工人士氣，並削弱香港廉潔之都的美譽，遂判監8個月。

涉案工地以人臉辨識系統作登記

案情指，實力工程於2021年6月獲聘為尖沙咀一個商廈建築項目的主承建商。鄧宇程及陳天翰是實力工程的助理總管工及管工，負責監督該工地的運作。該項目的建築工人，須透過人臉辨識系統登記容貌，才可以進入工地。他們每天上下班時，透過系統掃描臉部以登記值勤紀錄。實力工程會按工人的值勤情況，每月計算及發放工資。此外，黎宇橋獲授權操作該系統。

鄧介紹6人當雜工但都不用上班

鄧宇程於2022年12月至2023年1月期間，先後介紹趙劍雲、蔡勇、施國成、莊錦雄及麥志健等6人到工地任雜工，助理管工陳天翰為6人在人臉辨識系統登記容貌。相關值勤紀錄顯示，6名工人分別在工地上班36至43天，實力工程向分判商發放逾25萬元工資。惟廉署調查發現，鄧宇程向建築工人表示他們無須到工地工作，涉案工資最終轉交予鄧宇程及陳天翰。

6名工人均用陳的容貌作登記

廉署調查顯示，鄧宇程安排陳天翰在黎宇橋的協助下，擅自更改該6名建築工人在人臉辨識系統內的登記紀錄，全部換上陳天翰的容貌，以便掃描臉部偽造值勤紀錄。

案件編號：WKCC 1964/2025