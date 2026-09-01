流感｜衞生署首次推電子同意書　冀12月中完成全港學校外展接種

本港夏季流感高峰期未止，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（9月1日）表示，現時流感活躍度仍處於高位，並以甲型H1病毒為主，佔約七成。雖然8月數據稍有回落，但隨着開學後學生聚集，病毒傳播風險依然高企，市民及家長切勿掉以輕心。



衞生署衞生防護中心（中心）今日（8月31日）宣布，2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃。（政府新聞網）

徐樂堅在港台節目《千禧年代》指，2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日正式展開，當局今年共採購160萬劑疫苗，包括注射式滅活疫苗、噴鼻式減毒疫苗，以及主要供安老院舍長者使用的重組流感疫苗。首批疫苗已抵港且供應充足，涵蓋兒童、長者、孕婦、醫護及長期病患等類別。市民可於全港110個衞生署接種點、45個地區康健中心／站、70多間醫管局診所、38間公立醫院及逾1,200名私家醫生診所接種。此外，當局將「私家醫生疫苗採購先導計劃」配額由10萬劑大幅加碼至30萬劑，並規定私家醫生不可向市民收取額外費用。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

徐樂堅又表示，為簡化行政手續並加快接種疫苗程序，衞生署今年首度引入「醫健通電子同意書」，學校向家長發放專屬二維碼後，家長可透過醫健通應用程式遞交。現時已有約1,000間學校登入系統，收回逾1.6萬份同意書。徐樂堅指，今年有80%至90%學校參與外展計劃，首批學校外展接種將提早至9月17日當周展開，目標於12月中旬全面完成全港學校的外展接種。

至於上一年度接種情況，徐樂堅指18歲以下兒童及青少年整體接種率達65%，其中中學生接種率升幅最為顯著，達61.4%，較過去3年平均值大幅上升22個百分點。然而，65歲或以上長者接種率則微跌1.3個百分點。徐樂堅表示，部分長者或因自覺健康而未有打針，衞生署今年會加強社區推廣，並呼籲醫護人員在長者覆診時提醒他們及早接種。