流感｜疫苗接種計劃9.17展開　徐樂堅指未打針兒童重症風險高5倍

本港夏季流感活躍度雖由高位回落，0至5歲幼童入院比率仍位處高位。隨着新學年展開，學童密切接觸恐增社區爆發風險。衞生署衞生防護中心今日（31日）公布，「2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃」將提早於9月17日正式展開，全港預計供應逾180萬劑流感疫苗。今年度起全面推行電子同意書，家長即日起可透「智方便」或掃描校方提供的二維碼（QR Code）在線上完成簽署，預計外展隊於10至11月完成大部分學校接種



中心最新數據顯示，上年度無接種疫苗的兒童及長者，染疫後出現嚴重併發症或死亡的風險，分別較已接種者高出5倍及4倍。總監徐樂堅呼籲家長及市民切勿掉以輕心，應盡快安排打針。



衞生署衞生防護中心（中心）今日（8月31日）宣布，2026／27年度季節性流感疫苗接種計劃將於9月17日展開，包括季節性流感疫苗學校外展計劃、院舍防疫注射計劃及疫苗資助計劃。（政府新聞網）

本港以甲型流感為主 0至5歲幼童入院比率位處高位

徐樂堅表示，本港自今年8月中旬進入夏季流感高峰期，雖然近期監測數據顯示活躍度略有回落，但仍處於中度水平。社區流行病毒株以甲型（H3）流感為主，佔比超過七成，暫未發現基因突變的新變種病毒株，現有疫苗防護依然有效。

徐樂堅又指，公立醫院監測數據顯示，0至5歲幼童因流感入院的比率持續處於高位。他續說開學後學生社交接觸大增，預料流感傳播速度將顯著加快，學校爆發集體感染的風險極高。此外，「2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃」亦將於9月17日正式展開，較去年稍早開始。

上年度流感併發症及死亡兒童 85%未接種當季疫苗

中心亦公布2025/26年度的數據，在兒童群組的嚴重併發症及死亡個案中，高達85%未有接種當季流感疫苗。數據明確顯示，未接種疫苗的兒童，併發重症或死亡的風險是已接種兒童的5倍。

另外，65歲或以上長者的嚴重或死亡個案中，有80%未有接種疫苗，未接種長者的重症及死亡風險是已接種長者的4倍。

衞生防護中心總監徐樂堅。（資料圖片／彭紹殷攝）

徐樂堅：重症個案或與延誤求醫有關

徐樂堅強調數據說明疫苗的保護力。被問到有已接流感疫苗但仍出現重症的個案，會否因而令家長對為子女接種疫苗卻步，徐樂堅解釋指，這或與延誤求醫、或個別患者本身有潛在基因及免疫系統異常，導致病毒引發過強的「細胞因子風暴」影響腦部有關，絕不能因而否定疫苗的總體防護功效。

新一年度接種計劃將涵蓋50歲或以上人士、6個月至18歲兒童及青少年、安老院舍院友及慢性病患者等優先群組。全港將準備超過180萬劑疫苗，透過逾110間衛生署診所、45間地區康健中心/服務站、76間公立醫院診所及逾1,200名私家醫生網絡提供服務。

家長可於智方便或掃描二維簽署「電子同意書」

為提升效率，當局今年全面推行「電子同意書」，家長即日起可透「智方便」或掃描校方提供的二維碼（QR Code）在線上完成簽署。外展隊及私家醫生團隊預計於10月至11月期間完成絕大部分學校的接服務。

在疫苗選擇方面，安老院舍將繼續採用保護力較佳的「重組流感疫苗」；對於害怕打針的學童，當局亦備妥成效相若的「噴鼻式減毒活流感疫苗」，供家長及學校選擇。徐樂堅呼籲市民及家長抓緊時間，在流感高峰期來臨前完成接種，攜手築起社區防疫屏障。

「2026/27年度季節性流感疫苗接種計劃」將提早於9月17日正式展開。（Canva）

政府為私家醫生「加碼」訂購30萬劑流感疫苗

醫衞局策略採購統籌處助理總監繆潔芝則指，政府於2025/26年度首次在疫苗資助計劃下開展先導計劃，為合資格醫生採購10萬劑流感疫苗，反應極為正面，相關疫苗在計劃推出首兩個月內已被私家醫生全數訂購。

因應市場需求及汲取去年經驗，當局決定於2026/27年度深化計劃，將採購額提高至30萬劑。新一批疫苗包括10萬劑科興注射式滅活流感疫苗，以及20萬劑賽諾菲注射式滅活流感疫苗。繆潔芝強調，多元採購旨在提高本港疫苗供應的穩定性與靈活性，相關疫苗將專供「疫苗資助計劃」下的合資格高風險群組免費接種，參與診所不得向合資格市民收取任何費用。此外，私家醫生仍可繼續透過私營市場自行訂購所需疫苗。

醫務衞生局策略採購統籌處助理總監繆潔芝。（政府圖片）

為吸引更多基層醫療醫生加入，當局放寬了先導計劃的參與資格。私家醫生只要同時參與「疫苗資助計劃」，並最少參與一項政府資助的基層醫療健康計劃，即符合資格申請。指定計劃包括「慢病共治計劃」、「大腸癌篩查計劃」、「子宮頸癌篩查先導計劃」、「長者醫療券計劃」及「普通科門診公私營協作計劃」。

醫衞局基層醫療健康專員彭飛舟亦表示，基層醫療署與地區健康中心一直積極推廣流感疫苗接種。全港地區健康中心網絡的服務點將由20個增至25個，除了覆蓋18區的主中心及附屬中心外，亦包括3間流動站。

基層醫療專員彭飛舟。（資料圖片／林遠航攝）

彭飛舟補充指，地區健康中心去年已舉辦逾750場健康教育活動，目前累積超過59萬名會員。中心稍後將向全體會員發送手機簡訊（SMS），鼓勵會員及其家屬盡早接種季節性流感疫苗，並善用地區健康中心資源進行自我健康管理。當局未來會持續檢討先導計劃的營運模式，結合政府統一採購與私營市場自由訂購的雙軌機制，確保高風險群組獲得充足保障。