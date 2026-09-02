土瓜灣倉庫爆「毒雞蛋」 殺蟲劑超標1.2倍　食安中心急勒令停售

吃雞蛋也要注意安全！食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）昨日（1日）公布，於土瓜灣1個倉庫抽取的雞蛋樣本中，驗出除害劑「氟蟲腈」殘餘量超出法例標準。中心已指令涉事入口商將受影響產品停售，並正追查問題食物的來源。



食安中心昨日（1日）公布，於土瓜灣1個倉庫抽取的雞蛋樣本中，驗出除害劑「氟蟲腈」殘餘量超出法例標準。（AI生成圖片）

抽檢土瓜灣倉庫 揭殺蟲劑殘餘違規

食安中心透過恆常的食物監測計劃，在入口、批發及零售層面抽取食物樣本進行化驗。今次涉事的雞蛋樣本，由中心人員於土瓜灣1個倉庫內抽取。化驗結果顯示，該批雞蛋樣本的「氟蟲腈」（Fipronil）含量為每公斤0.044毫克（0.044mg/kg），超出法例規定的最高准許含量的每公斤0.02毫克（0.02mg/kg），其含量達法定上限的2.2倍。

今次涉事的雞蛋樣本，由食安中心人員於土瓜灣1個倉庫內抽取。（資料圖片／食安中心圖片）

「氟蟲腈」曾引歐洲食安風暴 長期攝入恐損肝腎

氟蟲腈為1種廣泛應用於農工業的除害劑及殺蟲劑。據食安中心關於氟蟲腈的說明，2017年歐洲多國亦曾爆發雞蛋受「氟蟲腈」廣泛污染的事件，當時引起國際高度關注。長期或過量攝入氟蟲腈，可能會對肝臟、腎臟及甲狀腺功能造成損害。

食安中心根據今次樣本驗出的除害劑含量進行風險評估。（資料圖片／食安中心圖片）

食安中心根據今次樣本驗出的除害劑含量進行風險評估，表明在一般食用情況下，對健康造成不良影響的風險不大，市民毋須過度恐慌。

勒令停售追查來源 違例最高可囚半年

食安中心已採取相應跟進行動，包括指令相關入口商全面停售受影響批次的雞蛋，並正追查涉事問題食物的來源，調查目前仍然進行中。

中心發言人提醒，根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人進口、製造或售賣含有不符合規例除害劑殘餘要求的食物，即屬違法。一經定罪，違例者最高可被判處罰款5萬元及監禁6個月。

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